«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах

Экономика 26.09.2023 14:11
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26.09.2023 14:11
С начала этого года в цеховых помещениях «Красного Октября» установлено почти 2700 светильников в рамках заводской программы по улучшению условий труда. Обновление коснулось семи производственных и вспомогательных подразделений.
Так, в отделении горячего проката листопрокатного цеха (ОГП ЛПЦ) специалисты заменили 676 светильников, в отделениях цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) – 867, в помещениях цеха обеспечения производства (ЦОП) – 192, в цехе отделки листового проката (ЦОЛП) – 448, цехе отделки металлопроката (ЦОМП) – 491. В ближайший месяц смонтируют еще 840 новых светильников на участке крупнозаготовочного стана обжимного крупносортного цеха (КЗС ОКЦ).
Устаревшие светильники с дуговыми ртутно-вольфрамовыми и ртутными газоразрядными лампами сменили светодиодные светильники, которые потребляют меньше энергии и имеют более длительный срок службы.
В рамках модернизации в ЦОЛП и ЦОМП также заменены кабельные трассы питания, шкафы управления освещения и системы учета электроэнергии. Аналогичные работы будут выполнены в КЗС ОКЦ. Наряду с этим подразделения оснащаются системами автоматического управления освещением, которые позволят эффективно использовать ресурсы, повышать безопасность и комфортность.
– Новые системы освещения обеспечивают более равномерное распределение света. Это создает оптимальные условия для работы с механизмами и оборудованием, – отметил главный энергетик завода Сергей Чумаков. – Уверен, что проводимые мероприятия станут еще одним эффективным решением для повышения уровня производительности и безопасности труда.
Модернизация систем освещения наряду с обновлением кровли и остекления цехах – одно из мероприятий заводской программы по улучшению условий труда, реализация которой началась в 2022 году. В прошлом году заменено свыше 27 тыс. кв. м кровли и почти 1,5 тыс. кв. м остекления. За первые шесть месяцев этого года эти показатели уже составили 31 тыс. кв. м и 14 тыс. кв. м соответственно.
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