«Красный Октябрь» модернизирует освещение в цехах





С начала этого года в цеховых помещениях «Красного Октября» установлено почти 2700 светильников в рамках заводской программы по улучшению условий труда. Обновление коснулось семи производственных и вспомогательных подразделений.

Так, в отделении горячего проката листопрокатного цеха (ОГП ЛПЦ) специалисты заменили 676 светильников, в отделениях цеха по ремонту металлургического оборудования (ЦРМО) – 867, в помещениях цеха обеспечения производства (ЦОП) – 192, в цехе отделки листового проката (ЦОЛП) – 448, цехе отделки металлопроката (ЦОМП) – 491. В ближайший месяц смонтируют еще 840 новых светильников на участке крупнозаготовочного стана обжимного крупносортного цеха (КЗС ОКЦ).

Устаревшие светильники с дуговыми ртутно-вольфрамовыми и ртутными газоразрядными лампами сменили светодиодные светильники, которые потребляют меньше энергии и имеют более длительный срок службы.

В рамках модернизации в ЦОЛП и ЦОМП также заменены кабельные трассы питания, шкафы управления освещения и системы учета электроэнергии. Аналогичные работы будут выполнены в КЗС ОКЦ. Наряду с этим подразделения оснащаются системами автоматического управления освещением, которые позволят эффективно использовать ресурсы, повышать безопасность и комфортность.

– Новые системы освещения обеспечивают более равномерное распределение света. Это создает оптимальные условия для работы с механизмами и оборудованием, – отметил главный энергетик завода Сергей Чумаков. – Уверен, что проводимые мероприятия станут еще одним эффективным решением для повышения уровня производительности и безопасности труда.