Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской области

Телеком 26.09.2023 13:39
0
26.09.2023 13:39
Оператор усилил сеть к началу сезона высокой деловой активности. Модернизирована сетевая инфраструктура в Волгограде, двух районах области, а также в шести крупных городах: Волжском, Жирновске, Камышине, Котове, Михайловке и Урюпинске. Оптимизации позволили увеличить пропускную способность сети и сохранить для клиентов высокую скорость передачи данных.
Tele2 продолжает развивать сетевую инфраструктуру в Волгоградской области. Ориентируясь на мониторинг и анализ работы сети, а также учитывая сезонность перемещений в регионе, техническая дирекция компании сфокусировалась на увеличении емкости в местах с активным ростом интернет-трафика – бизнес-центрах, густонаселенных районах, в многоэтажных жилых комплексах. Кроме того, технические работы были проведены на территории общеобразовательных учреждений и других социальных объектов.
За летний период Tele2 усилила инфраструктуру связи в столице региона – Волгограде, а также в Волжском, Жирновске, Камышине, Котове, Михайловке и Урюпинске. Кроме того, зона покрытия сети была расширена в Городищенском и Иловлинском районах области.
Помимо прочего, инженеры Tele2 провели на территории Волгоградской области настройку сети, точечно изменив углы наклона и поворота антенн. Это позволило значительно улучшить качество связи и скорость мобильного интернета в условиях плотной городской застройки.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Мы регулярно фиксируем увеличение нагрузки на сеть – это связано с растущей активностью наших клиентов: с начала года объем потребляемого интернет-трафика в регионе вырос на 24% год к году. Постоянный мониторинг позволяет нам определить динамику увеличения нагрузок на сетевую инфраструктуру и модернизировать оборудование с учетом всех влияющих факторов, обеспечивая надежную и стабильную работу сети Tele2 на всей территории Волгоградской области.
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
У волгоградцев вырос спрос на современные технологии04.10.2023 12:11
Телеком 04.10.2023 12:11
Цифровые бедняки и киберпанк: волгоградским учителям раскрыли лайфхаки о безопасности в Сети29.09.2023 10:05
Телеком 29.09.2023 10:05
Tele2 предлагает новые возможности для обмена минут – теперь для покупки устройств28.09.2023 15:45
Телеком 28.09.2023 15:45
Билайн в Волгограде улучшил связь для футбольных болельщиков22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Как абоненты билайна меняют название своей сети на смартфоне20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»19.09.2023 16:23
Телеком 19.09.2023 16:23
Как билайн бизнес всего за две недели создал сеть для 245 магазинов15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Beeline cloud, группа компаний Key Point и DNS подписали соглашение о сотрудничестве13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Шесть неизвестных фактов о внутренней «кухне» мобильного оператора12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Билайн составил топ моделей Infinix и Tecno для учебы и работы по специальным ценам11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Эксперт: вход на сайты и в приложения через звонки – угроза безопасности россиян11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
МегаФон поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24