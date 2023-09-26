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Tele2 модернизировала сеть в Волгоградской области

Телеком 26.09.2023 13:39
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26.09.2023 13:39


Оператор усилил сеть к началу сезона высокой деловой активности. Модернизирована сетевая инфраструктура в Волгограде, двух районах области, а также в шести крупных городах: Волжском, Жирновске, Камышине, Котове, Михайловке и Урюпинске. Оптимизации позволили увеличить пропускную способность сети и сохранить для клиентов высокую скорость передачи данных.
Tele2 продолжает развивать сетевую инфраструктуру в Волгоградской области. Ориентируясь на мониторинг и анализ работы сети, а также учитывая сезонность перемещений в регионе, техническая дирекция компании сфокусировалась на увеличении емкости в местах с активным ростом интернет-трафика – бизнес-центрах, густонаселенных районах, в многоэтажных жилых комплексах. Кроме того, технические работы были проведены на территории общеобразовательных учреждений и других социальных объектов.
За летний период Tele2 усилила инфраструктуру связи в столице региона – Волгограде, а также в Волжском, Жирновске, Камышине, Котове, Михайловке и Урюпинске. Кроме того, зона покрытия сети была расширена в Городищенском и Иловлинском районах области. 
Помимо прочего, инженеры Tele2 провели на территории Волгоградской области настройку сети, точечно изменив углы наклона и поворота антенн. Это позволило значительно улучшить качество связи и скорость мобильного интернета в условиях плотной городской застройки.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Мы регулярно фиксируем увеличение нагрузки на сеть – это связано с растущей активностью наших клиентов: с начала года объем потребляемого интернет-трафика в регионе вырос на 24% год к году. Постоянный мониторинг позволяет нам определить динамику увеличения нагрузок на сетевую инфраструктуру и модернизировать оборудование с учетом всех влияющих факторов, обеспечивая надежную и стабильную работу сети Tele2 на всей территории Волгоградской области. 
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