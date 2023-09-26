Экономика

Банк Уралсиб вошел в топ-10 лучших автокредитов на подержанные автомобили

Экономика 26.09.2023 12:22
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26.09.2023 12:22


Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга лучших автокредитов на подержанные автомобили в сентябре 2023 года, согласно исследованию портала Выберу.ру, в котором участвовали предложения 50 крупнейших российских банков по объемам розничного кредитования (на 01.09.2023г.).
При составлении рейтинга эксперты учитывали размер процентной ставки, ежемесячных платежей и полную стоимость кредита. В расчет также включались сумма и срок автокредита. Помимо этого, в исследовании учитывались такие факторы как размер первоначального взноса, его влияние на ставку, количество программ страхования, возможность выбора (без КАСКО, без обязательного страхования заемщика) и влияние на уровень ставки, оформление онлайн и отсутствие скрытых комиссий, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, условия досрочного погашения и другие параметры.
Банк Уралсиб активно развивает направление автокредитования, входит в топ-10 российских банков по объему выдач автокредитов и размеру автокредитного портфеля по итогам 2022 года (Банки.ру). Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе – без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита – 17 млн рублей, максимальный срок кредитования – 7 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров – партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.
Требования к заемщику: гражданин России с постоянной регистрацией на территории страны, возраст – от 21 до 75 лет на момент погашения кредита, трудовой стаж на последнем месте работы – не менее 3 месяцев. Пакет документов для получения кредита – паспорт гражданина РФ и второй документ на выбор (загранпаспорт, военный билет, ИНН, СНИЛС и др.).
Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями получения автокредитов, а также с перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

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