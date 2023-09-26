Никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить 77% жителей ЮФО

Общество 26.09.2023 11:42
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26.09.2023 11:42
75% жителей Южного федерального округа за введение взаимного безвизового режима между Россией и Китаем. 79% хотели бы посетить Китай. Таковы результаты опроса* к Дню образования КНР 1 октября, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) и СК «Росгосстрах Жизнь».
77% южан никогда не были в Китае и хотели бы туда съездить. Еще 18% не были и не хотят. 2% бывали в КНР и хотели бы поехать еще, 4% посещали Китай и не хотят туда возвращаться.
75% выступают за взаимный безвизовый режим с Китаем (скорее да 44%, определенно да 31%). 14% против «безвиза» с КНР (скорее нет 8% определенно нет 6%). Еще 11% затруднились ответить на этот вопрос.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах Жизнь» 14-21 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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