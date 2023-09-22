В Садах Придонья знают, как получить жилье

Общество 22.09.2023 15:28
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22.09.2023 15:28
Компания завершила строительство многоквартирного дома, предназначенного для проживания своих сотрудников. Инвестиции составили порядка 160 млн рублей.
Компания «Сады Придонья» серьезно относится к вопросам социального характера и в первую очередь темы жилья для своих специалистов. С 2016 года в поселке, где находится индустриальное производство и главное сельскохозяйственное управление компании, ведется активное строительство ведомственного жилья. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 10 домов, в числе которых как таунхаусы на две семьи, так и многоквартирные дома. Все они европейского уровня, сдаются с полной чистовой отделкой, встроенной техникой.
В этом году появился еще один многоквартирный трехэтажный дом, в котором площадь квартир варьируется от 60 до 115 кв. метров. В проекте строительства был предусмотрен и пункт по благоустройству прилегающей территории. Теперь рядом с домом имеется спортивная площадка, оборудованная всем необходимым. Кроме этого, построена новая дорога, выложена брусчатка, определены парковочные зоны. В проекте также запланирован небольшой сквер.
– Все жильцы получили ключи от новых квартир, – говорит начальник отдела по работе с производственным персоналом компании «Сады Придонья» Анастасия Ускова. – Среди новоселов – как руководители, так и ведущие, старшие и рядовые специалисты компании.
Инвестиции проекта составили порядка 160 млн рублей. В компании продолжают реализовывать жилищную программу. Сейчас в поселке ведется строительство очередного многоквартирного двухэтажного дома на 17 квартир.
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