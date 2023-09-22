Жителей Волгоградской области зовут с пользой провести выходные

В Волгоградской области в предстоящие выходные – 23 сентября в Светлом Яре и 24 сентября в Суровикино – пройдут экологические соревнования, в которых сможет принять участие любой желающий. Участники «Чистых игр» будут состязаться на скорость в сборе и сортировке мусора. Как стало известно V102.RU, на осенние экосоревнования уже зарегистрировались 250 человек.

Отметим, что в этом году в качестве партнера «Чистых игр» выступает региональный оператор по вывозу ТКО «ЭкоЦентр».

– Собранные отходы отправятся на сортировочные комплексы региона. Команды-победители будут награждены памятными призами, – рассказали в пресс-службе регоператора.

После соревнований, уточняют в «ЭкоЦентре, для участников организуют пикник. Кроме того, желающие смогут принять участие в конкурсе «Артефактов» на самую интересную находку.

Для участия в «Чистых играх» необходимо пройти регистрацию:

– Светлый Яр https://cleangames.org/game/111cv

– Суровикино https://cleangames.org/game/srv2023

Сбор желающих участвовать в экологических соревнованиях состоится 23 сентября в 11.00 в поселке Светлый Яр у здания администрации по адресу ул. Спортивная, 5; 24 сентября в 10.00 в Суровикино на пересечении улиц Нефтяников и Сосновая. Организаторы обещают трансфер до места игры.

Добавим, что ежегодные экологические соревнования с 16 по 24 сентября проходят по всей России и в странах СНГ в рамках «Евразийского кубка чистоты».