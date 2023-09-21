Волгоградские школьники узнают профессии пищевого производства в рамках проекта «Билет в будущее»

Общество 21.09.2023 14:43
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21.09.2023 14:43
Более 60 старшеклассников посетили комбинат питания «Виво Маркет» в рамках федерального проекта «Билет в будущее». Цель проекта – формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов. О необходимости ранней профориентации учеников средней и старшей школы неоднократно заявлял Президент РФ Владимир Путин.
Ответственный исполнитель проекта Волгоградский технический колледж в партнерстве с компанией «Виво Маркет» разработал целый ряд активностей, направленных на раннюю профориентацию учеников.
– Наша задача как исполнителей проекта не только помогать ребятам в выборе будущей профессии, через «живое» знакомство их со специалистами волгоградских производств, но и давать им рекомендации в зависимости от уровня осознанности, интересов, способностей. А также повышать активность, ответственность, грамотность родителей в части содействия детям в формировании навыка осознанного выбора, – рассказала педагог средней школы №100 Кировского района г. Волгограда Гульсум Муктаровна Шайкина, – компания «Виво Маркет» была выбрана нами не случайно. Это одно из самых современных производств в нашем регионе. Мы хотели, чтобы ребята своими глазами увидели, где они могут работать в будущем.
Во время экскурсии ребята познакомились не только с секретами профессионального мастерства поваров, технологов, кондитеров, но и с условиями труда, которые создаются работодателем на современных предприятиях. Это и светлые, просторные цеха с высокотехнологичным оборудованием, зоны отдыха и приема пищи, различные виды наставничества и обучения для профессионального роста сотрудников, программы нематериальной мотивации, а также корпоративный транспорт и одежда.
Затем был организован круглый стол, где школьники смогли продегустировать продукцию комбината и пообщаться с теми, кто разрабатывает и готовит для них полезные завтраки и обеды. Ребята поделились своим мнением по поводу школьного питания, а также узнали, почему школьная еда так необходима им для развития.
– Мне все очень понравилось и производство, и булочки, которыми нас угощали. Я еще не знаю, кем хочу быть, но после экскурсии думаю рассмотреть профессии повара или даже технолога, – поделилась ученица 8А класса МОУ СШ № 100 Вика Киселева.
Экскурсии в рамках федерального проекта «Билет в будущее» будут проходит на комбинате до конца этого года. Таким образом, более 200 старшеклассников Волгограда могут убедиться на собственном опыте, что трудиться на пищевом производстве, это не только выгодно, но и престижно.
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