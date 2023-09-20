Историю о слепой принцессе Иоланте расскажут артисты в новом составе

Общество 20.09.2023 16:35
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20.09.2023 16:35
Спектакль «Иоланта» Петра Ильича Чайковского состоится в театре «Царицынская опера» 22 сентября в 18-30. Одно из самых лирических и поэтических произведений великого композитора всегда востребовано зрителями. В спектакль вводятся новые солисты. Вадим Шишкин исполнит партию короля Рене, оруженосца короля Альмерика споет Сергей Липенко.
Репетиции спектакля «Иоланта» П.И. Чайковского идут в интенсивном режиме. Постановка режиссера Михаила Косилкина приблизит зрителей к современности, одновременно сохраняя исторический колорит оперы, созданной почти полтора века назад.
Партию короля Рене исполнит новый солист театра Вадим Шишкин, который приступил к служению в театре «Царицынская опера» в конце прошлого театрального сезона. За это время он успел исполнить партии Собакина в опере «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова, Колена в опере «Богема» Дж. Пуччини, Сурина в опере «Пиковая дама» П. Чайковского. По словам Вадима, в новом коллективе его приняли тепло и работать с коллегами, многих из которых он знал, ему очень комфортно.
– Для меня всегда важно получить новые впечатления от партии, даже если я исполнял ее много раз, – рассказал Вадим Шишкин. – Каждый спектакль – это новая история. Партию короля Рене я пел в Астраханском театре оперы и балета. Она довольно сложная, с высокой тесситурой исполнения. Она категоричная: король очень часто говорит «нет» и «но». К этой роли мне всегда нужно подходить особенно тщательно, при этом не просто вникать в музыку, а подготавливать себя в вокально-физиологическом плане.
Примечательно, что состав солистов оперы пополнился не только новыми исполнителями, но и «выросшими» из хора артистами. Так, сольную партию Альмерика споет Сергей Липенко, с успехом исполнивший в прошлом сезоне роли Натанаэля и Спаланцани в опере «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха. Сергей считает партию оруженосца короля Рене важной в общем замысле произведения.
– Благодаря тому, что Альмерик встречается с Бертраном в замке, зритель узнает, что принцесса Иоланта слепа, – отметил Сергей Липенко. – Именно поэтому король Рене скрывает ее в замке от герцога Бургундского Роберта. Партия оруженосца сложна своими репликами, ритмическими моментами, поскольку нужно быть внимательным и «не проспать» вступления в диалоги.
Наталья Пирогова в прошлом сезоне перешла в статус солистки оперы из артистки хора и исполнит партию Лауры, подруги Иоланты.
– Считаю важными для роста такие небольшие, но значимые роли, – поделилась Наталья. – Это новая ступенька, новое отражения меня в музыке. Партия очень удобная для моего голоса. В ней есть «изюминка», Лаура и Бригитта (обе подруги Иоланты) показаны режиссером с новой стороны, меняется настроение героев в неизменном полотне музыкального материала.
Совсем скоро, 29 сентября, Наталья исполнит партию Любаши в опере «Царская невеста» Н. Римского – Корсакова.
Опера «Иоланта» считается наиболее радужным и безмятежным сочинением автора. История прозревающей принцессы, не ведающей о своей слепоте – прославление внутренней красоты и духовного просветления.
В главных ролях заняты: Иоланта – Екатерина Богачева, Водемон – Виталий Ревякин, Марта – Наталья Филиппова, Роберт – Руслан Сигбатулин, Эбн-Хакия – Александр Еленик, Бригитта – Вера Филатова, Бертран – Артак Манукян.
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
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