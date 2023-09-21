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Билайн бизнес запустил приложение для звонков через интернет

Телеком 21.09.2023 10:28
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21.09.2023 10:28


Новый продукт — софтфон — позволяет просто и удобно работать с телефонными звонками вне зависимости от того, где находятся сотрудники компании-заказчика.
билайн бизнес расширяет возможности для пользователей Облачной АТС и предлагает новый сервис — софтфон (18+). С помощью этого приложения можно звонить и принимать вызовы не только из офиса, но также из дома, кафе, магазина —практически любой точки, где есть интернет. 
Софтфон на базе облачной АТС билайна помогает компаниям эффективно организовать работу со звонками — в едином информационном пространстве и без использования телефонных аппаратов. Приложение удобно интегрируется с CRM-системами, в которых бизнес управляет взаимодействием с клиентами. Гибкие настройки переадресации на другие номера компании позволяют не потерять ни одного звонка. При этом статистику по всем вызовам можно отслеживать в режиме онлайн, что важно для представителей самых разных отраслей: от интернет-магазинов и служб доставки до агентств недвижимости и ИТ-компаний.  
Пользоваться софтфоном могут клиенты билайн бизнес, у которых подключены Облачная АТС и виртуальный номер. Нужно лишь установить программу на ноутбук или стационарный компьютер. Настройка сервиса максимально простая. Стоимость — 100 руб/мес за каждого пользователя.
— Мы видим, что приложения для звонков очень востребованы. Они помогают компаниям не только снизить расходы на связь, но и повысить эффективность общения с клиентами и партнёрами. Решение от билайн бизнес — это не просто софтфон для звонков, а фактически приложение для быстрого и удобного развертывания рабочего места оператора контакт-центра, которое проинтегрировано со всеми возможностями Облачной АТС, — комментирует Руслан Ахлебининский, директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО «ВымпелКом».
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