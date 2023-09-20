Экономика 20.09.2023 13:14
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20.09.2023 13:14
Открытие Private Banking в Волгограде устроил своим клиентам яркое событие, собрав их на джазовом вечере в уютном ресторане «Река».
Мероприятие было организовано клубом Art of Life, который объединяет клиентов Открытие Private Banking – подразделения банка «Открытие», занимающегося обслуживанием состоятельных клиентов.
На вечере гостей ждало творческое выступление талантливого джазового коллектива COMBO JAZZ BAND, в рамках которого они могли насладиться изысканной музыкой, узнать интересные факты о джазе и поучаствовать в интерактивной программе. Клуб Art of Life регулярно организует встречи с талантливыми личностями и экспертами в различных областях и привлекает квалифицированных интересных спикеров.
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