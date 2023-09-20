Общество

Когда реальность и ожидания не совпадают? Волгоградцам отвечают энергетики

Общество 20.09.2023 09:35
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20.09.2023 09:35


Летом расход электроэнергии, как правило, вырастает за счет круглосуточной работы кондиционеров в домах большинства жителей Волгограда и области. Потребители уже в начале сезона готовятся платить за электричество больше обычного, но многие отмечают тот факт, что платежи растут непропорционально. В ПАО «Волгоградэнергосбыт» напоминают: сумма в платежке во многом зависит от переданных вами актуальных показаний.
—  Лето – это время отпусков и жизни на даче. Уехав на дачные участки или на отдых, многие не имеют возможности выйти на связь за городом или забывают о ежемесячной передаче показаний. В результате плата вносится несвоевременно, в результате чего потребители видят, что сумма к оплате больше обычного, — поясняют в компании. — Так, если показания не переданы до 25-го числа, начисление за месяц производится исходя из среднемесячного  на основе показаний, которые передавались ранее или снимались контролером в течение последних 6-ти месяцев. 
Специалисты приводят стандартную ситуацию. Так, например, последний раз вы передавали данные за май, а в июне пропустили платеж по каким-то причинам. В таком случае расчетные показания сформируются по среднему потреблению весенних и зимних месяцев, когда расход ресурса был сравнительно невысок. Фактически же потребление производилось летом, когда кондиционеры работали  круглосуточно.  
— Понятно, что расчетный объем потребления ниже фактического в таком случае, — говорят в «Волгоградэнергосбыте». — Поэтому когда в конце лета произвели съем и передачу показаний, эта разница, причем сразу за несколько месяцев, зафиксировалась и пошла в оплату. Что и обнаружилось в итоге в первой осенней платежке в виде необычно высокой на фоне остальных месяцев суммы.  
Лучший способ избежать подобных ситуаций – вовремя передавать корректные показания и оплачивать счета. 
— Процесс передачи показаний абонентов «Волгоградэнергосбыта» одинаков вне зависимости от местонахождения жилых помещений, указанных в лицевом счете. Так как садоводы, как правило, зарегистрированы не в том районе, где расположен их дачный участок, то, скорее всего, самым удобным для них способом передачи показаний является удаленный – с помощью сайта (по номеру лицевого счета, указанному на квитанции, или в личном кабинете), а также с помощью мобильного приложения или по телефону – по номеру контакт-центра или голосового помощника, — напоминают в ресурсоснабжающей компании. — Подходящий именно вам способ передачи показаний можно выбрать на сайте energosale34.ru в разделе «Информация для абонентов/Способы передачи показаний. 
И еще один важный момент – если вы «консервируете» дачу на зиму, платить за электричество во время ее «простоя» придется по законодательству.  
Так, правила предоставления коммунальных услуг, принятые Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011,  гласят, что если информация об энергопотреблении по состоянию на 25 число будет отсутствовать, начисления произведут из расчета среднемесячного потребления за последние 6 месяцев. Если счётчик был установлен (проработал) меньше чем 6 месяцев до того, как потребителем не были переданы показания, то для расчета берётся среднемесячный расход электроэнергии за период фактической работы счётчика, но не менее 3 месяцев. Если период работы прибора учёта составил менее 3 месяцев, расход электроэнергии определяется исходя из нормативов потребления.
В любом случае стоит констатировать, актуальные показания прибора учета — лучший способ для точного расчёта суммы к оплате в соответствии с реальным объемом потребления.

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