Телеком 19.09.2023 16:23
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19.09.2023 16:23
Оператор запустил новую рекламную кампанию, направленную на продвижение B2B-продуктов. Tele2 сняла видеоролик, главный герой которого с помощью инструментов телеком-оператора справляется со всеми трудностями и добивается успеха в своем деле.
Основные продукты в B2B-портфеле Tele2 – «SMS-Таргет», корпоративная АТС и «Бизнес-Чат». В рамках продвижения компания сняла яркий ролик, главный герой которого едет по пустыне в фудтраке и выполняет сразу несколько задач. Tele2 решила отказаться от образов, которые ассоциируются со словом «бизнес» – офиса и предпринимателей в костюмах. Герой ролика – владелец малого предприятия, ему приходится держать все под контролем: и управлять автомобилем, и следить за приготовлением бургеров. При этом нужно мчаться вперед и не останавливаться, преодолевая разные препятствия на пути.
На помощь герою видеоролика приходит команда Tele2 и предлагает подключить сразу три продукта для бизнеса:«SMS-Таргет» помогает найти новых клиентов, корпоративная АТС обеспечивает многоканальную связь, чтобы телефон никогда не был «занят», а «Бизнес-Чат» собирает все запросы от клиентов в одном месте. Благодаря правильному использованию инструментов старый фудтрак главного героя трансформируется в большой фудкорт на колесах – оператор добился этого преображения с помощью компьютерной графики. В конце ролика показан предприниматель с успешным бизнесом и большим количеством новых клиентов-посетителей его кафе на колесах.
Елена Семенова, директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям Tele2:
— Антуражем для креативной идеи стала вселенная «Безумного Макса». Нам показалось, что она как нельзя лучше поддерживает атмосферу безумного мира малого бизнеса, в котором так кстати придется поддержка Tele2. Съемки проходили в непростых условиях дикой местности. Съемочная группа пережила жару, грозы, песчаную бурю и даже ядовитых змей. Но результат того стоил.
Состав творческой группы:
Tele2
Ольга Свечникова, директор по маркетингу
Елена Семенова, директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям
Дарья Тарасова, и. о. руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям
Мария Сагадеева, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям
Елизавета Евланникова, старший специалист по маркетинговым коммуникациям
McCann (агентство)
Park Production (продакшн)
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»
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