Телеком

Tele2 представила жизнь малого бизнеса в стиле вселенной «Безумного Макса»

Телеком 19.09.2023 16:23
0
19.09.2023 16:23


Оператор запустил новую рекламную кампанию, направленную на продвижение B2B-продуктов. Tele2 сняла видеоролик, главный герой которого с помощью инструментов телеком-оператора справляется со всеми трудностями и добивается успеха в своем деле.
Основные продукты в B2B-портфеле Tele2 – «SMS-Таргет», корпоративная АТС и «Бизнес-Чат». В рамках продвижения компания сняла яркий ролик, главный герой которого едет по пустыне в фудтраке и выполняет сразу несколько задач. Tele2 решила отказаться от образов, которые ассоциируются со словом «бизнес» – офиса и предпринимателей в костюмах. Герой ролика – владелец малого предприятия, ему приходится держать все под контролем: и управлять автомобилем, и следить за приготовлением бургеров. При этом нужно мчаться вперед и не останавливаться, преодолевая разные препятствия на пути.
На помощь герою видеоролика приходит команда Tele2 и предлагает подключить сразу три продукта для бизнеса:«SMS-Таргет» помогает найти новых клиентов, корпоративная АТС обеспечивает многоканальную связь, чтобы телефон никогда не был «занят», а «Бизнес-Чат» собирает все запросы от клиентов в одном месте. Благодаря правильному использованию инструментов старый фудтрак главного героя трансформируется в большой фудкорт на колесах – оператор добился этого преображения с помощью компьютерной графики. В конце ролика показан предприниматель с успешным бизнесом и большим количеством новых клиентов-посетителей его кафе на колесах. 
Елена Семенова, директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям Tele2:
— Антуражем для креативной идеи стала вселенная «Безумного Макса». Нам показалось, что она как нельзя лучше поддерживает атмосферу безумного мира малого бизнеса, в котором так кстати придется поддержка Tele2. Съемки проходили в непростых условиях дикой местности. Съемочная группа пережила жару, грозы, песчаную бурю и даже ядовитых змей. Но результат того стоил.
Состав творческой группы:
Tele2
Ольга Свечникова, директор по маркетингу
Елена Семенова, директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям
Дарья Тарасова, и. о. руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям
Мария Сагадеева, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям
Елизавета Евланникова, старший специалист по маркетинговым коммуникациям
McCann (агентство)
Park Production (продакшн)
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
04.10.2023 12:11
Телеком 04.10.2023 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.09.2023 10:05
Телеком 29.09.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.09.2023 15:45
Телеком 28.09.2023 15:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.09.2023 13:39
Телеком 26.09.2023 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.09.2023 18:01
Телеком 22.09.2023 18:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.09.2023 10:28
Телеком 21.09.2023 10:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.09.2023 09:01
Телеком 20.09.2023 09:01
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 15:39
Телеком 15.09.2023 15:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.09.2023 10:41
Телеком 15.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:46
Бойцам волгоградского СОБР «Вектор» вручили госнаградыСмотреть фотографии
16:21
Волгоградский «КАУСТИК» - в тройке лидеров российского рейтинга в области охраны трудаСмотреть фотографии
16:14
Фонтанирующий унитаз и черная жижа в ванной превратили жизнь волгоградки в адСмотреть фотографииCмотреть видео
15:27
Новую улицу от ТРК «Акварель» в Волгограде назовут в честь фронтовика Евгения РоговаСмотреть фотографии
15:07
В Грозном перенесли суд над поджигателем Корана ЖуравелемСмотреть фотографии
15:04
Коронованного в Москве криминального авторитета приговорили в Волгограде к 10 годам «строгача»Смотреть фотографии
14:39
«Все снимали на телефон»: под Волгоградом осудили двоих поджигателей сельской администрацииСмотреть фотографии
14:20
Волгоградские налоговики преобразили «Заботу» в ЛНРСмотреть фотографии
13:49
Педагоги политехнического колледжа получают практические навыки на Гремячинском ГОКеСмотреть фотографии
13:32
С берега ерика Верблюд в Волгоградской области вывезли 50 мешков мусораСмотреть фотографии
12:54
В Волгоградской области престарелый пенсионер сгорел в своем домеСмотреть фотографии
12:16
«Прятал лицо под маской»: в Волгограде арестовали водителя Mercedes, убившего в ДТП двух парнейСмотреть фотографииCмотреть видео
12:09
В Волгограде 9 октября начался отопительный сезонСмотреть фотографии
11:51
«Трещат закрома»: Волгоградская область перевыполнила план кабмина по сбору зерновыхСмотреть фотографии
11:22
На севере Волгограда поймали сбившего пенсионерку водителя-беглецаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В Волгограде снесли незаконную шашлычную под окнами инвалидаСмотреть фотографии
10:55
В Волгоградской области иномарка слетела с моста: водитель чудом выжилСмотреть фотографии
10:54
Эксперты ОМС - о важности диспансерного наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниямиСмотреть фотографии
10:31
Пешеходы и пассажиры иномарки пострадали в массовом ДТП в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:13
Аналитики зафиксировали рост материального благополучия волгоградцевСмотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом боевые машины преодолевают крутой подъемСмотреть фотографии
08:35
Первый пошел. В Урюпинске 9 октября стартовал отопительный сезонСмотреть фотографии
08:00
Волгоградцы высказались за большие штрафы за нетрезвых самокатчиковСмотреть фотографии
21:05
В Волгоградской области ввели желтый уровень опасностиСмотреть фотографии
19:41
Не укротили «бычков». Волгоградский «Ротор» проиграл на выезде «Краснодару-2» - 1:3Смотреть фотографии
19:25
Минобороны России наградило мобилизованного и контрактника из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:18
Угрожавшие зарезать продавцов в Волгограде школьники снова отметились на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:11
«Иногда встречается даже у мужчин»: врач рассказала, как не пропустить рак грудиСмотреть фотографии
16:16
«У нас с потолка идет дождь»: потоп в гостинице «Актер» у цирка в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
В Волгоградской области поставили рекорд по числу свадебСмотреть фотографии
 