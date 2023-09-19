



Оператор запустил новую рекламную кампанию, направленную на продвижение B2B-продуктов. Tele2 сняла видеоролик, главный герой которого с помощью инструментов телеком-оператора справляется со всеми трудностями и добивается успеха в своем деле.

Основные продукты в B2B-портфеле Tele2 – «SMS-Таргет», корпоративная АТС и «Бизнес-Чат». В рамках продвижения компания сняла яркий ролик, главный герой которого едет по пустыне в фудтраке и выполняет сразу несколько задач. Tele2 решила отказаться от образов, которые ассоциируются со словом «бизнес» – офиса и предпринимателей в костюмах. Герой ролика – владелец малого предприятия, ему приходится держать все под контролем: и управлять автомобилем, и следить за приготовлением бургеров. При этом нужно мчаться вперед и не останавливаться, преодолевая разные препятствия на пути.

На помощь герою видеоролика приходит команда Tele2 и предлагает подключить сразу три продукта для бизнеса:«SMS-Таргет» помогает найти новых клиентов, корпоративная АТС обеспечивает многоканальную связь, чтобы телефон никогда не был «занят», а «Бизнес-Чат» собирает все запросы от клиентов в одном месте. Благодаря правильному использованию инструментов старый фудтрак главного героя трансформируется в большой фудкорт на колесах – оператор добился этого преображения с помощью компьютерной графики. В конце ролика показан предприниматель с успешным бизнесом и большим количеством новых клиентов-посетителей его кафе на колесах.

Елена Семенова, директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям Tele2:

— Антуражем для креативной идеи стала вселенная «Безумного Макса». Нам показалось, что она как нельзя лучше поддерживает атмосферу безумного мира малого бизнеса, в котором так кстати придется поддержка Tele2. Съемки проходили в непростых условиях дикой местности. Съемочная группа пережила жару, грозы, песчаную бурю и даже ядовитых змей. Но результат того стоил.

Состав творческой группы:

Tele2

Ольга Свечникова, директор по маркетингу

Елена Семенова, директор по развитию бренда и маркетинговым коммуникациям

Дарья Тарасова, и. о. руководителя отдела по маркетинговым коммуникациям

Мария Сагадеева, старший менеджер по маркетинговым коммуникациям

Елизавета Евланникова, старший специалист по маркетинговым коммуникациям

McCann (агентство)

Park Production (продакшн)