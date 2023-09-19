Общество

«Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая пора» с выгодой до 25% при страховании жилья

Общество 19.09.2023 15:47
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19.09.2023 15:47


С 16 сентября «Росгосстрах» запустил акцию по страхованию квартир и строений «Щедрая пора», по которой новые клиенты компании получают возможность на четверть снизить стоимость полиса при заключении договора по классическим продуктам имущественного страхования «Квартира. Фундаментальное решение» и «Дом. Фундаментальное решение».
Согласно условиям договора, заключенного по акции «Щедрая пора», имущество будет застраховано по полному пакету рисков: от пожара, взрыва, удара молнии, наводнения, урагана и иных стихийных бедствий, залива, аварии систем водоснабжения, а также внешнего воздействия, кражи, грабежа, разбоя, умышленных действий третьих лиц, террористического акта. При страховании строений обязательно должны быть застрахованы конструктивные элементы дома. В дополнение можно застраховать также постройки и сооружения на участке, включая забор и ограждения, сам участок и объекты ландшафтного дизайна. Для квартир акция действует при комплексном страховании внутренней отделки и инженерного оборудования, домашнего имущества и гражданской ответственности. 
— Этот год еще раз наглядно продемонстрировал, насколько непредсказуемой бывает погода, и какую опасность для жилья представляют пожары, — говорит член Правления «Росгосстраха» Юлия Шабанова. — Уже в начале мая в России было зафиксировано более ста очагов ландшафтных пожаров, в десятках поселков и деревень, по которым прокатился большой огонь, отдельные улицы, а то и целые кварталы превратились в пепелища. Летом активизировались ураганы с проливными дождями, в результате порядка 70% страховых случаев с жильем, заявленных клиентами «Росгосстраха», были из-за непогоды. Тринадцать раз за лето «Росгосстрах» присваивал страховым событиям статус «массовый убыток» — это в 2,5 раза чаще, чем летом прошлого года! Понятно, что на таком фоне растет и число желающих застраховать свое жилье. Страховой полис помогает собственникам домов и квартир чувствовать себя более защищенными в финансовом плане, потому что полученную страховую выплату можно будет направить на восстановление поврежденного имущества. Более чем вековой опыт работы на рынке имущественного страхования позволяет нашей компании оперативно урегулировать даже самые масштабные события, а страховые программы разрабатывать таким образом, чтобы в них было минимальное количество исключений из страхового покрытия. Но чтобы сделать предложение компании еще более привлекательными по цене для потребителей, «Росгосстрах» запустил акцию «Щедрая пора» — по ней застраховать свое жилье наши клиенты смогут с еще большей выгодой для себя.
Акция «Щедрая пора» действует до 15 декабря 2023 года в агентском и офисном каналах продаж «Росгосстраха». Узнать подробнее о ее условиях можно, обратившись в ближайший офис «Росгосстраха» или к страховым агентам компании. А также по телефонам: 8-800-200-09-00, 0530 (звонок бесплатный). 


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