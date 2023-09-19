Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Волгограде

Банк Уралсиб провел клиентское мероприятие в честь открытия Центра малого бизнеса в Волгограде.

На мероприятии присутствовали действующие и потенциальные клиенты Уралсиба, а также, председатель Волгоградского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»Андрей Удахин, Директор Центра развития предпринимательства Волгоградской торгово-промышленной палаты Елена Самонина и Начальник управления развития предпринимательства Комитета экономической политики и развития Волгоградской области Светлана Коробова.

В рамках мероприяти Юлия Мирвис, Руководитель направления по работе с партнерами банка Уралсиб, провела презентацию бизнес-клуба для премиальных клиентов малого бизнеса «Перспектива», а бизнес тренеры Дирекции по обучению Ольга Курышева и Ольга Шагланова провели мастер-класс по актуальной для владельцев бизнеса теме «Теория поколений».

Руководитель Волгоградской территориальной дирекции банка Юрий Стрельцов отметил, что банк стремится к расширению сотрудничества с предпринимательским сообществом области и повышению качества обслуживания и консультаций с целью достижения высоких показателей бизнеса и развития экономики региона.

— Для нас и наших клиентов очень важным является формирование единого пространства для общения и развития. Это прекрасная возможность поиска партнеров, единомышленников и запуска совместных проектов не только на территории Волгоградской области, но и по всей России, — подчеркнул Дмитрий Церенов, Руководитель дирекции привлечения и развития продаж в Волгоградской ТД.

Уралсиб активно расширяет сеть специализированных Центров развития малого бизнеса. В настоящее время эффективно работают более 20 Центров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других крупных городах присутствия банка.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.