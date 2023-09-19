Банк Уралсиб открыл Центр малого бизнеса в Волгограде

Экономика 19.09.2023 12:11
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19.09.2023 12:11
Банк Уралсиб провел клиентское мероприятие в честь открытия Центра развития малого бизнеса в Волгограде. Такие специализированные центры – это новый формат привлечения и обслуживания клиентов малого бизнеса, который Уралсиб сегодня активно развивает.
На торжественном мероприятии присутствовали действующие и потенциальные клиенты Уралсиба, а также представители Комитета финансов Волгоградской области, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Волгоградской торгово-промышленной палаты.
На открытии Руководитель направления по работе с партнерами банка Уралсиб Юлия Мирвис провела презентацию бизнес-клуба для премиальных клиентов малого бизнеса «Перспектива».
С приветственным словом выступил Дмитрий Церенов, руководитель дирекции привлечения и развития продаж в Волгоградской области.
— Для нас и наших клиентов очень важно формирование единого пространства для общения и развития взаимоотношений. Это прекрасная возможность поиска партнеров, единомышленников и запуска совместных проектов не только на территории Волгоградской области, но и по всей России, — подчеркнул он.
Сеть специализированных Центров развития малого бизнеса Банка Уралсиба поступательно раширяется. В настоящее время эффективно работают более 20 Центров в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Воронеже, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других крупных городах присутствия банка.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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