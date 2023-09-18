Общество 18.09.2023 16:37
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18.09.2023 16:37
В минувшие выходные в торжественной обстановке вечером одноактных балетов «Линии жизни» в «Царицынской опере» открылся XX-ый юбилейный театральный сезон. Новый творческий период обещает быть насыщенным и интересным.
В театре уже началась работа над новым «Щелкунчиком» П. Чайковского, режиссер-постановщик - экс-премьер Большого театра, народный артист РФ, художественный руководитель балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Юрий Клевцов, ассистент режиссера – известный педагог-репетитор Наталья Кулешова.
Каждый театр оперы и балета не может существовать без этого знакового балетного спектакля. В конце театрального сезона в «Царицынской опере» выйдет новая опера «Евгений Онегин» П. Чайковского. Уже в ноябре планируется премьера постановки повести А. Экзюпери «Маленький принц». Спектакль выиграл грант губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова и будет интересен для всей семьи. Философская история позволит каждому найти свои ответы на сложные вопросы.
Творческие поиски начались и в работе над второй частью концерта «Музыка стихий», которую зрители ждут с нетерпением. Премьера намечена на весну следующего года. Впереди много интересных событий, которые сделают новый юбилейный сезон особенным и ярким.
– Разрабатываем множество околотеатральных действий, которые будут привлекать наших зрителей, – поделился директор «Царицынской оперы» Сергей Гринев. – Будут выходить интересные программы, которые расскажут о закулисной жизни театра и служении театру. Впереди встречи с любимыми артистами и знакомство с новыми именами. У нас есть кадровые обновления и это показатель того, что мы развиваемся, растем, становимся известными в России и интересными для артистов и музыкантов. Надеюсь, что мы продолжим вдохновлять и удивлять наших зрителей усиленной труппой.
В дружную театральную семью «Царицынской оперы» влились опытные и талантливые артисты балета, хора, солисты, музыканты.
В балетной постановке «Линии жизни» на открытии сезона уже приняли участие замечательная балетная пара: мастер сцены Кристина Кочетова и солист балета, заслуженный артист России Алексей Михеев.
Татьяна Баласанова приглашает зрителей увидеть свои первые работы на сцене «Царицынской оперы» 7 октября в спектакле «Моцарт. Больше чем любовь», 22 октября в опере Жоржа Бизе «Кармен», где она исполнит партию Кармен.
Премьерной работой солиста Ярослава Белухина станет опера Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана» 28 октября.
1 октября на сцене театра балет Петра Чайковского «Лебединое озеро», за дирижерским пультом – лауреат Всероссийского конкурса, участница проекта «New Opera World» Екатерина Васильева, которая с этого сезона работает в «Царицынской опере».
В хоровом коллективе театра тоже «пополнение» – семейная пара из Магнитогорска Андрей и Анна Гапанович, выпускники волгоградских творческих вузов Мария Чистякова и Антон Костенко. Два молодых дарования – выпускники Волгоградского Детского симфонического оркестра Евгения Винокурова (гобой) и Никита Лагуткин (фагот) работают теперь в оркестре театра «Царицынская опера».
Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»
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