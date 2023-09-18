Экономика

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа подтвердил звание «Организация высокой социальной эффективности»

Экономика 18.09.2023 09:17
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18.09.2023 09:17


Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа одержал победу в  региональном этапе Всероссийского конкурса «Организация высокой социальной эффективности - 2023» сразу в 4 номинациях:  «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы»,  «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы» и «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
В коллективе предприятия сейчас трудятся более 2200 человек. Особое внимание на заводе уделяется профессиональному развитию и повышению квалификации своих сотрудников, заботе об их здоровье и безопасности. А социальный пакет завода по праву считается одним из лучших в регионе.
Сотрудники предприятия проходят обучение и повышение квалификации в современном многофункциональном центре. В минувшем году было завершено обустройство новой заводской поликлиники, оснащенной современным оборудованием.  Соблюдение правил промышленной безопасности контролируется с помощью системы интеллектуального видеонаблюдения. 
Напомним, конкурс «Организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно. В нем принимают участие предприятия со всей России с активной внутрикорпоративной политикой, работающие над развитием социального партнерства и улучшением условий труда.

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