Три КАМАЗа стройотходов выгрузили серые перевозчики рядом с бывшим детским лагерем на юге Волгограда
Общество 15.09.2023 13:06
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15.09.2023 13:06
Серых возчиков поймали с поличным сотрудники службы эксплуатации регионального оператора ООО «ЭкоЦентр». Три грузовые машины привезли и выгрузили строительные отходы прям на землю рядом с бывшим детским лагерем в Кировском районе Волгограда.
Теперь рядом с зелеными насаждениями граничат три свалки из отходов, предположительно, от разборки старого дома – доски, штукатурка, кирпич. На вопрос сотрудников регоператора водителю КАМАЗа «Понимает ли он, что загрязняет природу и нарушает закон?», отвечает нелепо, что ему сказали выгрузить здесь.
По предварительным подсчетам, объем сброшенных отходов превышает 60 кубометров.
– Возможно хозяин этих отходов даже не догадывается, что они стали причиной образования новой свалки. Скорее всего, вывоз строительного мусора заказали через объявления, – комментирует директор филиала ООО «ЭкоЦентр» Владимир Шило. – К сожалению, подобных предложений «вывезу мусор недорого» в интернете огромное количество. Чаще всего, такие возчики берут деньги с заказчика услуги, а отходы сбрасывают поблизости, экономя на транспортных расходах.
Материалы по факту сброса отходов направлены регоператором в комитет природных ресурсов и экологии Волгоградской области для составления протокола, принятия мер реагирования. Ответственность за сброс отходов с транспортного средства предусматривает штраф для физлиц от 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч рублей с последующим изъятием транспортного средства.
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