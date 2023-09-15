Общество

«Росгосстрах»: этим летом из-за непогоды страховым случаям в 2,5 раза чаще присваивался статус «массовый убыток»

Общество 15.09.2023 13:46
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15.09.2023 13:46


Эксперты «Росгосстраха» проанализировали страховые случаи с домами и квартирами клиентов компании, которые произошли этим летом. Выяснилось, что в целом количество страховых случаев с жильем россиян незначительно снизилось по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — на 6,5 процентных пунктов. Как и предполагалось, подавляющее большинство — 72% неблагоприятных событий — было зафиксировано в частном секторе. Для сравнения, прошлым летом на частное домостроение пришлось 69% страховых случаев. 
Причиной 70% повреждений домов и строений стали природные явления — сильный дождь, ветер, паводок. Из-за пожаров в «Росгосстрах» поступило 14% заявлений; 8% пришлось на риск «воздействие жидкости и аварии систем водоснабжения; 5% — на кражи.
Как отметила начальник Управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, этим летом 13 страховым событиям с жильем клиентов был присвоен статус «массовый убыток», который предполагает особый порядок урегулирования страховых случаев — без предоставления клиентами документов из компетентных органов. Это позволяет ускорить процесс страховых выплат пострадавшим, люди значительно быстрее получают причитающиеся им деньги — чаще всего в течение 4 – 6 рабочих дней. Для сравнения, прошлым летом таких случаев — присвоение статуса «массовый убыток» — за лето было всего пять.
Страховые выплаты по имущественным рискам граждан за три летних месяца составили 593,2 млн рублей — это на 6 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период годом ранее.
Самую крупную страховую выплату этого лета —почти 13,5 млн рублей—получил после пожара хозяин дачного дома из Ногинского района: причиной возгорания стал аварийный режим электросети. Самая маленькая сумму страхового возмещения составила 499 рублей. Эти деньги были выплачены хозяину дома из Владимирской области за разбитое хулиганами стекло в окне.
Чаще всего обращались с заявлениями о страховых случаях собственники домов и строений из Пензенской области, республик Башкортостан, Чувашия и Татарстан и Нижегородской области. 
- Это лето не переставало удивлять природными аномалиями — какие-то регионы изнывали от жары, а другие буквально «топило» из-за проливных дождей с ураганами и грозами, — рассказывает Юлия Серова. — И пока синоптики обсуждали непогоду, страховщики принимали заявления от клиентов: у кого-то дом, что называется, «поплыл» по улице, превратившейся от потоков дождя в бурную речку. У кого-то со строений ветром срывало крыши и дождем заливало стены и вещи в доме. Не говоря о поломанных теплицах и заборах на участках. Если летом прошлого года было больше убытков от локальных природных явлений, то этим летом они уже носили массовый характер. Причем риск ущерба из-за непогоды фиксируется, в основном, у владельцев частных домов. Нивелировать потери поможет страховая выплата— при наличии полиса. О нем рачительному хозяину стоит позаботиться заранее — тем более, что практически все риски, связанные с непогодой, можно включить в договор. 
Реклама. ПАО СК «Росгосстрах»

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