Телеком

МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером

Телеком 15.09.2023 10:41
0
15.09.2023 10:41


Оператор первым в России внедряет технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет – даже если телефон не рядом или разрядился. Запуск такой услуги начался в пяти регионах страны. 
Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счёта. 
Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой.  
Благодаря новой услуге абоненты МегаФона могут использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции.  
– Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Для нас важно, чтобы абонентам было максимально комфортно использовать мобильные сервисы на любом устройстве, поэтому мы и разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился, – комментирует директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.
К одному номеру можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM. Услуга представлена на всех тарифных планах, подключить её можно в салоне МегаФона. На первом этапе проекта услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове, и постепенно начнет появляться в других регионах страны. 
МегаФон первым в России предложил своим абонентам услугу, которая объединяет смартфон и умные часы одним номером. Подобная технология уже используется мобильными операторами в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии.
Реклама. ПАО «МегаФон»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Телеком
13.09.2023 14:39
Телеком 13.09.2023 14:39
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.09.2023 08:59
Телеком 13.09.2023 08:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
12.09.2023 16:52
Телеком 12.09.2023 16:52
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 18:29
Телеком 11.09.2023 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.09.2023 15:28
Телеком 11.09.2023 15:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 14:24
Телеком 08.09.2023 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.09.2023 08:48
Телеком 08.09.2023 08:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
06.09.2023 15:51
Телеком 06.09.2023 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
01.09.2023 12:50
Телеком 01.09.2023 12:50
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
31.08.2023 16:15
Телеком 31.08.2023 16:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2023 16:14
Телеком 28.08.2023 16:14
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.08.2023 09:15
Телеком 28.08.2023 09:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.08.2023 15:58
Телеком 25.08.2023 15:58
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
24.08.2023 18:21
Телеком 24.08.2023 18:21
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
18.08.2023 11:34
Телеком 18.08.2023 11:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

14:01
В Волжском избрали нового председателя гордумыСмотреть фотографии
13:46
«Росгосстрах»: этим летом из-за непогоды страховым случаям в 2,5 раза чаще присваивался статус «массовый убыток»Смотреть фотографии
13:22
Облкомобразования: в Волгограде плата за детсады остается прежнейСмотреть фотографии
13:06
Три КАМАЗа стройотходов выгрузили серые перевозчики рядом с бывшим детским лагерем на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:58
Власти Волжского отчитались о подготовке укрытий на случай ЧССмотреть фотографии
12:24
Волжанка с 2007 года издевалась над дочерью-инвалидом. Теперь она идет под судСмотреть фотографии
12:11
Опубликовано видео страшного ДТП в Волгограде: фура едва не раздавила несколько человекСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
В Волгоградской области еще одного горняка наградили за заслугиСмотреть фотографии
11:50
В Волгограде счистят ржавчину с памятника истребителю МиГ-21Смотреть фотографии
11:49
На юге Волгограда школьницы избили мужчину: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:41
МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номеромСмотреть фотографии
10:39
В Волгограде иномарка на переходе снесла шестилетнюю девочку на самокате: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Четыре человека пострадали в массовом ДТП с перевертышем под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:18
В августе россияне купили почти 650 тысяч подержанных автомобилейСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в квартире из-за газового баллона произошло возгораниеСмотреть фотографии
08:45
Фрагменты тел пилота и штурмана Су-24 обнаружили во время поисков под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:29
В Волгограде состоится турнир на призы председателя «Динамо» Анатолия ГулевскогоСмотреть фотографии
21:34
Волгоградские волейболистки вышли в полуфинал Кубка РоссииСмотреть фотографии
21:04
Волгоградскому тренеру Леониду Слуцкому дали год условноСмотреть фотографии
20:21
Гигантскую радугу после дождя запечатлели в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:59
Власти раскрыли общественникам план по внедрению платных парковок в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:17
Пропавшего по дороге к маме волгоградца нашли мертвымСмотреть фотографии
19:00
Больше трети жителей ЮФО хотели бы переехать жить за городСмотреть фотографии
18:30
В Волгограде на козырьке «Покупочки» нашли тело женщиныСмотреть фотографии
17:31
Центр позитронно-эмиссионной томографии в Волгограде спроектирует московская компанияСмотреть фотографии
16:57
Стало известно о состоянии пассажиров перевернувшейся маршрутки №104 под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:33
Военнослужащий задержан в Волгограде по подозрению в убийстве случайного знакомогоСмотреть фотографии
16:05
Цех по производству извести, порошков и люнкерита отметил 60-летний юбилейСмотреть фотографии
15:40
Жители Камышина простились с погибшим на СВО Степаном КаревымСмотреть фотографии
15:11
Правительство РФ могут наделить полномочиями по ограничению цен на топливоСмотреть фотографии
 