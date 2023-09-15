МегаФон объединил смартфон и умные часы одним номером





Оператор первым в России внедряет технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Новшество поможет аксессуару принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет – даже если телефон не рядом или разрядился. Запуск такой услуги начался в пяти регионах страны.

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счёта.

Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой.

Благодаря новой услуге абоненты МегаФона могут использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции.

– Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Для нас важно, чтобы абонентам было максимально комфортно использовать мобильные сервисы на любом устройстве, поэтому мы и разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился, – комментирует директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

К одному номеру можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM. Услуга представлена на всех тарифных планах, подключить её можно в салоне МегаФона. На первом этапе проекта услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове, и постепенно начнет появляться в других регионах страны.

МегаФон первым в России предложил своим абонентам услугу, которая объединяет смартфон и умные часы одним номером. Подобная технология уже используется мобильными операторами в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии.

Реклама. ПАО «МегаФон»