Цех по производству извести, порошков и люнкерита отметил 60-летний юбилей





На металлургическом заводе «Красный Октябрь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 60-летию со дня запуска цеха по производству извести, порошков и люнкерита. Работники ЦПИПиЛ получили поздравления от руководства предприятия и представителей заводского профсоюзного комитета.

Юбилярам вручили в подарок картину, посвященную 60-летию ЦПИПиЛ, и дипломы за добросовестный и безупречный труд.

– Цех по производству извести, порошков и люнкерита славится своей стабильностью. Причем достигается она как за счет бесперебойной работы оборудования, так и за счет слаженных профессиональных действий коллектива, радеющего за свое дело, – отметил в поздравительной речи главный инженер предприятия Александр Жуков. – Благодарю за ваш неоценимый вклад в продуктивную работу других производственных подразделений завода.

К поздравлениям присоединился также председатель профсоюзного комитета «Красного Октября» Юрий Лутченков, который отметил активное участие цеха в корпоративной жизни завода и пожелал высоких показателей и творческих успехов.

Цех производит теплоизолирующие и шлакообразующие смеси, которые необходимы для разливки стали. От качества этой продукции – дозировки компонентов в смесях, их веса, фракционного состава, соблюдения технологии изготовления извести – во многом зависит итоговое качество сплава.

С 1963 года ЦПИПиЛ на высоком уровне справляется со своей главной задачей – обеспечивать необходимыми материалами основные производственные подразделения «Красного Октября».

– Проработав в ЦПИПиЛ уже больше двадцати лет, могу с уверенностью сказать, что его главной особенностью является сплоченный коллектив. Трудовой стаж основной части сотрудников составляет не один десяток лет, – поделился начальник цеха по производству извести, порошков и люнкерита Юрий Зубков. – Будем делать все, чтобы в дальнейшем цех работал так же хорошо и эффективно, как делал это шестьдесят лет подряд.

Коллектив завода «Красный Октябрь» поздравляет цех по производству извести, порошков и люнкерита с юбилеем и желает достижения высоких производственных показателей, а также осуществления всех намеченных планов и целей.

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