Общество

В «Царицынской опере» откроется XX юбилейный театральный сезон

Общество 14.09.2023 13:33
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14.09.2023 13:33


Вечером одноактных балетов «Линии жизни» 16 и 17 сентября в «Царицынской опере» откроется XX юбилейный театральный сезон. В планах театра на новый творческий период - яркие премьеры, фестивали, бенефисы, необычные коллаборации, творческие встречи со зрителями и многочисленные мероприятия.

— XX юбилейный сезон ожидается ярким и насыщенным, — подчеркнул директор театра «Царицынская опера» Сергей Гринев. —  Особое внимание уделим нашему персоналу, нашим творческим людям, которые мечтают реализовать себя в новом амплуа. Концерт «Как много в этом звуке», который прошел в начале сентября, стал неким лейтмотивом всего нового творческого периода. В программе, вдохновленной культурным наследием нашей страны, прозвучали новые для нашего театра произведения русских композиторов. Зрители оценили многогранность наших исполнителей, которые предстали в непривычных образах и амплуа. Впереди много всего интересного, мы готовы к самым сложным постановкам, чтобы радовать наших любимых зрителей.

Грандиозные премьеры сезона — постановки произведений Петра Чайковского - балета «Щелкунчик», оперы «Евгений Онегин». Премьера балета намечена на 9 декабря, оперной постановкой планируется закрыть XX-ый юбилейный сезон. Работа над новым «Щелкунчиком» уже началась, режиссер-постановщик народный артист РФ, художественный руководитель балета Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки Юрий Клевцов, ассистент режиссера – педагог-репетитор Наталья Кулешова.

Еще одним ярким событием станет постановка повести А. Экзюпери «Маленький принц», музыка для которой написана современным композитором Валентином Овсянниковым. По словам режиссера Марии Кузьминой, просветительский спектакль будет интересен для всей семьи. Синтетический жанр постановки предполагает синтез слова, музыки, танца и пластики. Премьера планируется в ноябре.

Ожидается постановка балета «Сильфида» Г. Левенскольда. Зрители театра с нетерпением ждут выхода второй части концерта «Музыка стихий». Постановка на стыке жанров, в которой прозвучала музыка британского композитора Карла Дженкинса, стала настоящим откровением для публики. Еще в планах — новогодние спектакли для взрослых и детей, творческие коллаборации, выставки, встречи зрителей с артистами. Участие театра в мероприятиях областного и российского масштаба, в том числе в днях ВДНХ в Москве. «Царицынская опера» представит Волгоградскую область и ее творческий потенциал. Сейчас ведутся переговоры по программе «Большие гастроли». 


В продолжение творческой встречи с благотворительным фондом «Илзе Лиепа», прошедшей в мае 2023 года, намечен фестиваль балета. При поддержке фонда известной балерины в театре открылась студия балетного искусства. В ней уже начались занятия с профессиональными педагогами, впереди участие юных танцовщиков в репертуарных спектаклях «Царицынской оперы». В театре также работает детская хоровая студия, воспитанники которой уже активно выступают на большой сцене. К тому же «Царицынская опера» прилагает огромные усилия для развития уникального коллектива – Волгоградского детско-юношеского симфонического оркестра, готовит талантливую смену для музыкальных сообществ региона и страны.


О достижениях прошедшего творческого периода. Более 43 тысяч зрителей посетили «Царицынскую оперу» с сентября 2022 по июнь 2023 года, что на 32% больше, чем в 2022 году. Премьеры XIX театрального сезона: «Севильский цирюльник» Д. Россини в постановке Владимира Акулова, «Колокольчик, или Брачная ночь аптекаря» Г. Доницетти в постановке Михаила Косилкина, иммерсивный спектакль «Вертер» Ж. Массне в постановке Натальи Филипповой, авторские проекты «Рок ностальгия», «Музыка стихий», музыкально-литературный спектакль по мотивам оперы П. Чайковского и романа А. Пушкина «Евгений Онегин» «Она звалась Татьяной», балетная постановка «Линии жизни». Настоящим открытием прошлого сезона стала иммерсивная постановка Натальи Филипповой «Вертер» Ж. Массне, завершившая показ авторских проектов«Искусство в деталях». В этом сезоне «Царицынская опера» снова станет площадкой для творческих экспериментов и культурного обмена между регионами.


В театре продолжается реализация программы по повышению финансовой грамотности населения в рамках регионального проекта «Управление государственными финансами Волгоградской области». Постановки «Бизнес - кот», «Когда финансы поют романсы», мюзикл «Кастинг на миллион» театр успешно показывает на своей сцене и региональных площадках. В этом сезоне «Царицынская опера» планирует продолжать программу и проводить спектакли по финансовой грамотности, в том числе и на выезде. 

Ярким событием прошлого сезона стало 80-летие Хоровой капеллы театра «Царицынская опера». В грандиозном концерте приняли участие «Театр хоровой музыки» Саратовской областной филармонии имени А. Шнитке под руководством Людмилы Лицовой. В этом году, по словам директора Сергея Гринева, продолжится поддержка исполнительского хорового искусства.

Реклама. ГБУК Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»

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