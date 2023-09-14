В Волгограде прокуратура проверит перевозчика после публикации V102.RU о брошенном на трассе подростке
Общество 14.09.2023 08:08
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14.09.2023 08:08
Прокуратура организовала проверку после публикации V102.RU о подростке, которого забыл на ночной трассе водитель маршрутки. Как сообщили v102.RU в прокуратуре Волгоградской области, по предварительным данным, вечером 10 сентября 2023 года 13-летний подросток следовал на автобусе "Волгоград-Котово" из областного центра в Котово.
На остановке около поселка Горноводяное Дубовского района мальчик вышел из транспорта. Водитель автобуса поехал дальше по маршруту, не дождавшись несовершеннолетнего пассажира, вещи которого остались в салоне. Обнаруженный прохожими мальчик был передан сотрудникам полиции. Через некоторое время тетя подростка, проживающая неподалеку, забрала ребёнка на ночлег. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, пояснили в надзорном органеНапомним, об этой вопиющей истории V102.RU рассказало в материале «Водитель маршрутки в Волгоградской области в ночи забыл 13-летнего пассажира на трассе». Родители подростка так и не дождались извинений ни от перевозчика, ни от водителя маршрутки.
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