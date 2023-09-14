Общество

В Волгограде прокуратура проверит перевозчика после публикации V102.RU о брошенном на трассе подростке

Общество 14.09.2023 08:08
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14.09.2023 08:08


Прокуратура организовала проверку после публикации V102.RU о подростке, которого забыл на ночной трассе водитель маршрутки.  Как сообщили v102.RU  в прокуратуре Волгоградской области, по предварительным данным, вечером 10 сентября 2023 года 13-летний подросток следовал на автобусе "Волгоград-Котово" из областного центра в Котово. 
На остановке  около поселка Горноводяное Дубовского района мальчик вышел из транспорта. Водитель автобуса поехал дальше по маршруту, не дождавшись несовершеннолетнего пассажира, вещи которого остались в салоне. Обнаруженный прохожими мальчик был передан сотрудникам полиции. Через некоторое время тетя подростка, проживающая неподалеку, забрала ребёнка на ночлег. По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, пояснили в надзорном органе
Напомним, об этой вопиющей истории V102.RU рассказало в материале «Водитель маршрутки в Волгоградской области в ночи забыл 13-летнего пассажира на трассе».  Родители подростка так и не дождались извинений ни от перевозчика, ни от водителя маршрутки.

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