Выгодные акции и сервисы: Банк Уралсиб предлагает эффективную поддержку малому бизнесу





Более трех лет в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», российские предприниматели активно пользуются программами льготных кредитов, поручительств и грантами.

В немалой степени малому бизнесу помогают и кредитные организации, предлагающие свои программы поддержки этой категории клиентов. Так, быстро зарегистрировать свое ИП, получить кредит, воспользоваться выгодными акциями и сервисами, а также пройти комплексное обучение навыкам ведения бизнеса предлагает Уралсиб. Банк долгие годы успешно работает с малым бизнесом, который является одним из ключевых сегментов его клиентской базы.

Стартовый капитал и регистрация своего дела

12 сентября в Волгограде открылся Центр развития малого бизнеса Банка Уралсиб – это отделение нового формата, где будут обслуживать только клиентов малого бизнеса. Сотрудники Центра помогут предпринимателям в развитии своего дела: подберут индивидуальные решения для бизнеса, предложат выгодные проекты по обслуживанию, познакомят с действующими акциями, предоставят скидки на обслуживание и переводы, а также льготные кредиты. Офис работает по адресу: ул. Калинина, 13.

Банк Уралсиб предлагает широкий спектр финансовых услуг, как для действующих предпринимателей, так и тех, кто только постигает азы рынка.

Клиенты банка могут получить экспресс-кредиты без залога на любые цели всего за 1 день на срок от 6 до 60 месяцев. Для новых клиентов максимальная сумма такого кредита составляет 1,5 миллиона рублей, для действующих – 3 миллиона рублей. Чтобы получить экспресс-кредит нужно только два документа. Заявку можно оформить онлайн, без визита в офис банка.

Малому и среднему бизнесу банк предлагает удобный и бесплатный сервис онлайн-регистрации ИП и ООО . С помощью сервиса можно также внести изменения в действующие регистрационные данные или закрыть ИП. Для этого не нужно платить госпошлину и идти в налоговую инспекцию. Сервис Уралсиба самостоятельно подготовит полный пакет документов и сам заполнит все бланки. Этой программой можно воспользоваться и при подготовке документов для подачи их в подразделения ФНС или МФЦ.

Комфортное обслуживание с выгодой для бизнеса

В настоящее время банк предлагает несколько интересных и выгодных акций для новых клиентов, которые будут действовать до конца сентября 2023 года.

Акция «Безлимитные платежи» для новых клиентов банка – ИП и ООО, открывших свой первый расчетный счет в рублях с подключением к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн» до 30 сентября 2023 года. для новых клиентов банка – ИП и ООО, открывших свой первый расчетный счет в рублях с подключением к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн» до 30 сентября 2023 года.

Возможно любое количество бесплатных платежей контрагентам по расчетному счету через ДБО в течение 6 месяцев:

переводы физлицам в месяц:

• для ЮЛ – до 200 тыс. рублей;

• для ИП – до 400 тыс. рублей (себе на счет в пределах банка – до 300 тыс. рублей в месяц;

• иные переводы –до 100 тыс. рублей в месяц).

Для участия в акции нужно открыть первый расчетный счет с подключением к онлайн-банку «Уралсиб Бизнес Онлайн» до 30 сентября.

Специальные тарифы на РКО в рамках в рамках акции «Селлеры» для новых клиентов банка с бизнесом старше 3 месяцев, торгующих на маркетплейсах.

• переводы от физлиц для ЮЛ до 500 тыс. рублей в месяц – 1% от суммы;

• для ИП (себе на счет в пределах банка) до 500 тыс. рублей в месяц – 0,5% от суммы;

• выдача наличных для ЮЛ до 500 тыс. рублей в месяц – 1,3 % от суммы.

Тарифы применяются в течение года с момента подключения к акции.

Акция «Агробизнес» для новых клиентов – ИП и ООО, основным видом деятельности которых является производство и переработка сельскохозяйственной продукции. для новых клиентов – ИП и ООО, основным видом деятельности которых является производство и переработка сельскохозяйственной продукции.

• выдача наличных денежных средств по чеку/электронному чеку юридическим лицам и на прочие нужды по предварительной заявке до 5 млн. руб. – 1 % от суммы, но не менее 350 руб.;

• выдача наличных денежных средств с использованием бизнес-карты через банкоматы и в пунктах выдачи наличных денежных средств Банка или банков-партнеров до 1,5 млн рублей включительно – 1% от суммы, но не менее 250 руб.

• бесплатные переводы на счета физических лиц–со счета ЮЛ до 500 тыс. руб/мес, со счета ИП до 700 тыс. руб/мес. (500 тыс. руб./мес себе на счет в пределах Банка, 200 тыс. руб./мес – иные переводы).





Удобные сервисы и хороший кешбэк

Банк также активно развивает продукты и сервисы для малого бизнеса с учетом наиболее востребованных запросов клиентов.

Сервис «Цифровая зарплата» позволяет совершать быстрые переводы в рублях РФ, которые предусмотрены трудовым договором (зарплату, премии, отпускные и т.д.), на счета или карты сотрудников в любых банках. Доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления не более 30 человек. Стоимость тарифа за перевод сотруднику в рамках сервиса зависит от позволяет совершать быстрые переводы в рублях РФ, которые предусмотрены трудовым договором (зарплату, премии, отпускные и т.д.), на счета или карты сотрудников в любых банках. Доступен для действующих клиентов банка с открытым расчетным счетом – компаний и индивидуальных предпринимателей с количеством сотрудников для перечисления не более 30 человек. Стоимость тарифа за перевод сотруднику в рамках сервиса зависит от пакета услуг

Преимущества сервиса:

• автоматическое подключение без заключения отдельного договора;

• автоматический расчет НДФЛ с возможностью одновременной уплаты налога;

• безлимитные переводы физлицам в рамках сервиса;

• без абонентской платы.

Оплата покупок в онлайн-магазинах путем С2В-переводов (от физических лиц – бизнесу) через Систему быстрых платежей (СБП).

Зачисление средств на расчетный счет ЮЛ происходит мгновенно. Сервис оплаты через СБП доступен клиентам банка в рамках подключенного интернет-эквайринга. Платежи за товары и услуги принимаются по QR-коду на платежной странице при оплате покупки.

получают новые клиенты в течение 3 календарных месяцев после подключенияоткрытия счета бизнес-карты в период проведения акции. Бонусы предусмотрены на самые популярные у бизнеса категории, такие как авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары и т.п. Минимальный оборот по карте – 30 тыс. рублей, максимальный сумма выплаты – 5 тыс. рублей. Бизнес-карта с кешбэком до 7% получают новые клиенты в течение 3 календарных месяцев после подключенияоткрытия счета бизнес-карты в период проведения акции. Бонусы предусмотрены на самые популярные у бизнеса категории, такие как авиабилеты, АЗС, железнодорожные билеты, транспорт и прокат автомобилей, канцелярия и офисные товары и т.п. Минимальный оборот по карте – 30 тыс. рублей, максимальный сумма выплаты – 5 тыс. рублей.

Владельцы премиальной бизнес-карты получают кешбэк до 7% на постоянной основе.

• получение дохода до 3% годовых на минимальный остаток по счету бизнес-карты в рамках пакетов услуг «Пора расти», «Оптимальный», «На высоте», «ВЭД»;

• получение наличных по карте до – 3 млн рублей в месяц

• оплата покупок по карте – 7 млн рублей в месяц;

• бесплатное снятие наличных – до 100 тыс. рублей в месяц в банкоматах банка на территории России.

Уралсиб последовательно развивает комплексных решения для бизнеса. По итогам 2022 года в Банке Уралсибе число активных клиентов малого и среднего бизнеса выросло на 9% – до 138 тысяч. Банк выдал кредитов на сумму 51,7 млрд рублей. По объемам кредитования малого и среднего бизнеса в 2022 году Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга «Эксперт РА».

Об услугах и сервисах Банка Уралсиб для бизнеса можно узнать:

– по телефону Центра дистанционного обслуживания бизнеса 8-800-700-77-16;

– в офисе Банка Уралсиб в Волгограде по адресу ул. Краснознаменская, д.7;

– в Центре малого бизнеса на ул. Калинина, 13.





Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.