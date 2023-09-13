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Старт делового сезона: 5 полезных курсов для предпринимателей

Телеком 13.09.2023 14:39
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13.09.2023 14:39


Tele2 совместно с Андреем Кравцовым, директором центра «Мой Бизнес», собрали коллекцию онлайн-курсов, которые будут полезны деловым людям. В подборке представлены обучающие программы, которые познакомят с современными трендами в брендинге и предпринимательстве, помогут разобраться в развитии цифровой экономики, прокачать финансовые навыки. При этом при выборе дистанционного обучения можно сэкономить – оператор предоставляет своим клиентам бесплатный доступ к домашнему интернету до конца года. 
Наступил деловой сезон и это время высокой активности и усиления конкуренции в бизнесе. Возможность для предпринимателей вкладывать время и силы в собственное развитие, углубление знаний в ключевых профессиональных сферах влияет на эффективность работы всей компании. 
По исследованиям платформы Entspace, в котором приняли участие свыше 500 российских бизнесменов, 34% деловых людей выбирают обучение, курсы и тренинги для того, чтобы справиться со стрессом, найти дополнительный ресурс и совладать с тревогой из-за изменений в экономической ситуации. В представленной подборке – курсы, которые помогут решить эти задачи, развить hard и soft skills. 
1. Курсы образовательной платформы «Правое полушарие Интроверта» 
На образовательной платформе собраны курсы-саммари, которые заменят большое количество книг и сократят время на обучение. Ораторское мастерство, навыки коммуникации, философия и многое другое поможет развить soft skills. Кроме них есть программы, направленные на погружение в профессии: эффективный руководитель, культуролог, психолог, блогер и другие.
Стоимость: в зависимости от выбранного курса от 299 рублей в месяц.
Бонус: с программой «Больше» Tele2 абоненты получат бесплатный доступ на 30 дней ко всем курсам. Подробности по ссылке.
2. Проект «Мой Бизнес. Волгоград» 
Центр «Мой бизнес» ориентирован на помощь предпринимателям в открытии и развитии своего дела. В его состав входят центр поддержки предпринимательства, центр инжиниринга, центр инноваций социальной сферы, центр поддержки экспорта, микрофинансовая и региональная гарантийная организации. Здесь деловые люди могут получить помощь в различных направлениях: оформить ИП, узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться, получить услуги, направленные на продвижение на рынке. На образовательном портале для начинающих и опытных бизнесменов представлено много полезной информации, а также собраны анонсы разнообразных очных и онлайн-программ. 
Стоимость: бесплатно, доступно для жителей Волгоградской области.
3. Обучение в Высшей школе «Главбух» 
На популярном ресурсе собраны курсы, которые позволят познакомиться с современными подходами ко всем тонкостям работы бухгалтерии. Обучающие программы помогут разобраться со сложными вопросами учета, перейти на новые стандарты по работе с нематериальными активами, научиться рассчитывать страховые взносы по новым правилам и многое другое. Окончившие курсы получают официальный диплом.
Стоимость: в зависимости от выбранного курса. Для клиентов Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» доступны скидки в размере 50% на курсы «Excel для бухгалтера: начальный уровень» и «Excel для бухгалтера. Уровень PRO». 
4. Курс «Психология предпринимательства»
Курс направлен на актуализацию знаний слушателей в сфере современной предпринимательской культуры, а также на профессиональное и личностное самоопределение в сфере бизнеса. Одно из направлений программы – психология предпринимательства – научит слушателей разбираться в осуществлении бизнеса в условиях цифровой экономики и иных трансформационных процессах в обществе.
Стоимость: бесплатно.
5. Курс «Маркетинг и личный бренд»
Курс длиной в 9 недель позволит решить несколько задач: создать продающее портфолио, увеличить средний чек, получить новых клиентов и создать стратегию продвижения личного бренда. Программа содержит в себе 4 модуля и бонусные лекции от экспертов. 
Стоимость: в зависимости от выбранного тарифа. Для клиентов Tele2 в рамках программы лояльности «Больше» доступна скидка 55% на все курсы.
Андрей Кравцов, директор центра «Мой Бизнес» в Волгоградской области:

– Важными навыками для бизнесменов являются умение выстраивать отношения, открытость и готовность к сотрудничеству, способность оценивать риски. Большинство проектов – это не уникальные идеи, а универсальные. Ключевая задача – найти клиента и донести ценность своего предложения. Считаю, что именно это мастерство позволяет быть успешным на высококонкурентном рынке. Со временем диапазон необходимых знаний может меняться, но есть универсальные навыки, они остаются актуальными всегда, а есть те, которые диктуются временем. Важно совершенствовать и те, и другие. Без непрерывного обучения и движения вперед невозможно быть преуспевающим в своем деле.
Ранее Tele2 делилась идеями о том, как подготовиться к деловому сезону и сделать летние месяцы более продуктивными.Так, с подборкой, которую специалисты компании подготовили совместно с психологом-профориентологом для подростков, можно познакомиться на сайте оператора.Там же есть возможность изучить коллекцию идей для улучшения своих деловых навыков – английского языка, физической формы, психологического настроя. 
Клиенты оператора могут сэкономить дважды. Во-первых, воспользовавшись специальным предложением от Tele2, можно подключить домашний интернет бесплатно до конца года. Так можно уменьшить расходы и инвестировать средства в обучение. 
Во-вторых, программа лояльности «Больше», которая доступна всем клиентам компании, предоставляет существенные скидки на продукты партнеров. 
Реклама. ООО «Т2 Мобайл»

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