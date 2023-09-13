Спрос на Дальневосточную ипотеку может вырасти на треть после обновления условий

Российские банки поддержали расширение условий Дальневосточной ипотеки. При этом прогнозируется, что спрос на нее в новых условиях может вырасти на треть. Банки готовы принимать заявки и проводить сделки по новым параметрам после их утверждения в Правительстве.
Экономика 13.09.2023 13:30
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13.09.2023 13:30
Российские банки поддержали расширение условий Дальневосточной ипотеки. При этом прогнозируется, что спрос на нее в новых условиях может вырасти на треть. Банки готовы принимать заявки и проводить сделки по новым параметрам после их утверждения в Правительстве.
Российские банки поддержали расширение условий Дальневосточной ипотеки. При этом прогнозируется, что спрос на нее в новых условиях может вырасти на треть. Банки готовы принимать заявки и проводить сделки по новым параметрам после их утверждения в Правительстве.
По действующим условиям Дальневосточной ипотеки оформить кредит на покупку недвижимости можно с максимальным лимитом в 6 млн рублей. Однако на фоне изменившейся экономической ситуации и произошедшего за последние несколько лет роста стоимости квартир параметры программы требовали модернизации, чтобы охватывать необходимое число заемщиков. Объекты площадью от 60 кв. м. являются более привлекательными для жителей региона, и расширение лимита по программе до 9 млн рублей – закономерный шаг в развитии программы.
-Собственное жилье – это первая потребность человека, поэтому для развития Дальневосточной ипотеки очень важно выделить отдельные социальные категории и оказать им дополнительную поддержку. Программа создает дополнительную мотивацию жителям нашей страны приезжать сюда, и помочь им сейчас очень важно. Тем более, работникам ОПК, которые сейчас трудятся на 200%. Инициатива возможно потребует небольшого увеличения на субсидирование ставки со стороны федерального бюджета, но я думаю, что с этой задачей справимся, – заявил президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.
Накануне президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, предложил поднять максимальную сумму кредита по Дальневосточной ипотеке до 9 млн рублей для тех заемщиков, которые приобретают жилье площадью свыше 60 кв. метров. Таким образом, у клиентов будет больше возможностей для выбора недвижимости на первичном рынке или для строительства собственного дома. Он также добавил, что программу необходимо распространить на всех работников ОПК Дальнего Востока вне зависимости от возраста.
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