Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила топ-10 лучших доходных карт – Банки.ру





Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила топ-10 рейтинга лучших доходных карт августа, согласно исследованию портала Банки.ру. Доходная карта – это любая дебетовая карта, по которой банк начисляет проценты на остаток по счету.

В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских кредитных организаций на 21 августа 2023 года из Топ-25 банков по активам (на 01.02.2022 г.). Карты в рейтинге ранжированы по доходности – величине начисления процентов на остаток на карте. Эксперты Банки.ру отмечают, что дебетовая карта «Прибыль» позволяет получить новым клиентам 13% годовых на остаток на счете карты, что является максимальным показателем среди 25 крупнейших российских банков РФ.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»





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