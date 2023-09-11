



В билайне продолжается акция «3 в 1: Комплект выгоднее смартфона». Популярные модели брендов Infinix и Tecno доступны для покупки в интернет-магазине и офисах продаж оператора в комплекте с аксессуарами и бонусными рублями, которые можно потратить на услуги связи. Такой набор выйдет даже дешевле, чем просто покупка смартфона без акции.

А вот наш топ-5 смартфонов, которые будут полезны в учебе и работе:

Infinix Smart 7 на 64GB за 6 490 ₽

Надежный помощник, поддерживающий фирменную технологию Infinix Storage Streamlizing, которая оптимизирует логику хранения файлов и позволяет освободить до 15% объема хранилища. А для борьбы с распространением болезней и разных форм бактерий в корпус Smart 7 был добавлен антибактериальный материал с ионами серебра (S-I).

Infinix Hot 30i на 128GB за 8 990 ₽

Наслаждайтесь суперплавным интерфейсом смартфона с 90-герцовым ярким экраном. Технология усиления темных зон (DRE) и пиковая яркость в 500 нит позволят вам с комфортом пользоваться смартфоном как в домашних условиях, так и на улице. Благодаря емкости аккумулятора 5000 мА*ч смартфон уверенно проработает весь день, а быстрая зарядка на 18 Вт поможет быстро восполнить энергию.

Infinix Hot 30i на 128GB за 15 490 ₽

45-ваттная универсальная быстрая зарядка заряжает этот смартфон до 75% всего за 30 минут. А все важные моменты жизни можно будет запечатлеть с помощью камеры 64 Мп с поддержкой режима «Супер ночь», который способен автоматически подстраиваться под условия окружающего освещения и создавать потрясающие ночные фотографии.

TECNO Pova 5 на 256GB за 16 490 ₽

Это выносливая модель с аккумулятором высокой емкости 6000 мА*ч, большим 6,8-дюймовым экраном FHD+ 120 Гц и мощным процессором Helio G99, который подходит для интенсивной работы с энергозатратными задачами — от современных игр и просмотра видео до съемки контента и общения в социальных сетях.

Infinix Note 30 Pro на 256GB за 20 990 ₽

Поддерживает быструю зарядку 68 Вт — уровень заряда в 80% достигается всего за 30 минут. Батарея выдерживает до 1000 циклов перезарядки без снижения своих характеристик, что на 25% выше индустриального стандарта. И что важно — NOTE 30 Pro может выступать в качестве зарядного устройства для других гаджетов и смартфонов с помощью обратной зарядки.

Эти и другие устройства вы сможете найти по ссылке: beeline.ru/shop/catalog/actions/v-komplekte-vygodnee . Среди услуг и аксессуаров, доступных в комплектах к смартфону, представлены детские часы Jet Kid Gear и Geozon, услуги по наклейке пленки, пакеты настроек, страховые продукты, включая защиту экрана, и доп. гарантию, а также подписки на сервис билайн тв.

Предложение билайна действует как для новых, так и для действующих клиентов компании. При покупке комплекта сотрудники оператора предложат вам оформить SIM-карту, на баланс которой будут зачислены бонусные рубли. Если вы уже являетесь абонентом билайна, бонус придет сразу на ваш номер.