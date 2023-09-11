Экономика 11.09.2023 15:10
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11.09.2023 15:10
Специалисты Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), заняли 21 призовое место на Молодежной научно-практической конференции (МНПК), которая ежегодно проходит в рамках корпоративного форума «Горизонты». На МНПК сотрудники компании представили собственные идеи по совершенствованию технологий и бизнес-процессов, созданию новых продуктов.
Форум проводит Корпоративный университет ТМК2U. По итогам конференции экспертные комиссии выбрали 74 лучших проекта ТМК по четырем повесткам — Бизнес, Digital, Металлургия SMART, Стратегия устойчивого развития — и 18 трекам. Работники ВТЗ получили треть призовых мест, в том числе заняли первое место в девяти треках. Всего ВТЗ представил 40 докладов, 12 из них разработаны совместно со специалистами других предприятий ТМК.
В треке «Обработка труб» волжские трубники взяли три призовых места за проекты, направленные на совершенствование технологии производства бесшовных труб для потребителей машиностроительного комплекса и повышение качества нержавеющей трубной продукции. В блоках по экологии и охране труда победили инициативы в сфере обращения с отходами и промышленной безопасности.
Заместитель начальника отдела технического контроля ВТЗ Виталий Буденный набрал наибольшее количество баллов в индивидуальном зачете форума и признан «Покорителем Горизонтов ТМК». Также в рамках форума завод получил награды конкурсов ТМК «Лидер бережливого производства» и «КорпМиссия: Человек и Общество». Кроме того, в номинации «Лучший специалист «Биржи идей по непрерывным улучшениям» победил мастер механослужбы ВТЗ Сергей Павлов, а в конкурсе «Лучший изобретатель» — ведущий инженер-технолог центральной заводской лаборатории ВТЗ Сергей Коновалов.
Команда ВТЗ стала серебряным призером фестиваля КВН и победителем турнира по футболу среди руководителей предприятий. Также ВТЗ вошел в число лауреатов конкурса корпоративных СМИ имени Сергея Папина, получив диплом за лучший телевизионный сюжет в категории «Бизнес».
- Форум «Горизонты» — реальная площадка по продвижению прорывных идей. Интерес к мероприятию с каждым годом растет — еще на заводском этапе отбора актуальные для отрасли проекты представили около 200 специалистов разных подразделений предприятия и студенты волгоградских вузов. Более 30% работников ВТЗ впервые принимали участие в конференции, в процесс подготовки вовлекались многие заводские специалисты в качестве кураторов и консультантов. Большая часть работ финалистов МНПК уже реализуется на практике и приносит экономический эффект, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
Форум «Горизонты» и его центральное событие — МНПК — направлены на системный поиск, отбор и продвижение наиболее одаренных, подготовленных, инициативных специалистов и руководителей ТМК. Экономический эффект от внедренных проектов МНПК ежегодно составляет около двух миллиардов рублей.
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