Общество

Ответственное потребление: AB InBev Efes запустила в Волгоградской области социальную кампанию

Общество 11.09.2023 13:11
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11.09.2023 13:11


Масштабный социальный проект ART OF DRINKING в 43 городах России запустила 8 сентября лидер российского пивоваренного рынка компания AB InBev Efes. Участие в проекте, приуроченном ко Дню ответственного потребления пива, принимают сотрудники и партнеры компании в Волгоградской области: ритейлеры, кинотеатры, бары и рестораны, АЗС и другие.
Кампания ART OF DRINKING направлена на продвижение идеи ответственного потребления алкоголя и призвана позитивно влиять на сложившиеся социальные нормы. В ее основе — многозначность слова «искусство», которое относится как к созданию художественных произведений, так и к высокой степени мастерства в какой-либо сфере деятельности.
В рамках кампании на простых, но ярких визуальных примерах будут продемонстрированы различные модели ответственного потребления алкоголя. Каждая иллюстрация отражает один из принципов: «Чередуйте», «Выпил — за руль не садись», «Не потребляйте алкоголь на пустой желудок» и «Алкоголь — только для взрослых».
- Формирование культуры ответственного потребления пива — важная часть нашего бизнеса. Задача социального проекта ART OF DRINKING — в понятной и запоминающейся форме показать допустимые, правильные варианты потребления алкоголя, противопоставляя их крайностям. Мы видим, что эта работа по продвижению идеи ответственного потребления дает результаты. В этом году к инициативе присоединилось еще больше региональных партнеров, которые разделяют наши ценности и готовы вместе с нами эффективно влиять на модели поведения потребителей, меняя их в лучшую сторону, — отметил Игорь Гайдым, исполнительный директор филиала АО «АБ ИнБев Эфес» в г. Волжский.
Проект ART OF DRINKING охватит самые разные каналы продаж и ситуации потребления благодаря сотрудничеству с ключевыми игроками рынка. 
Специально для баров-партнеров Волгоградской области компания AB InBev Efes разработала уникальные пивные бокалы, дизайн которых напомнит их клиентам о важности следования простым правилам при употреблении пива. 
В кинотеатре Mori Cinema в Волгограде посетители смогут купить попкорн в специальных стаканчиках, посвященных акции, а также посмотреть анимационный социальный ролик. 
На улицах Волгоградской области появятся медиафасады и билборды с одним из ключевых посылов акции: «Выпил — за руль не садись». 
Кроме того, информационные сообщения появятся в регионе  и на экранах автозаправочных станций «Лукойл». 
В рамках акции сотрудники  филиала AB InBev Efes в г. Волжский традиционно возьмут на себя роль амбассадоров социальных ценностей и посетят торговые точки Волжского и Волгограда, чтобы напомнить о недопустимости продажи алкоголя несовершеннолетним и принципах его ответственной продажи.
Также для потребителей компания AB InBev Efes запустила специальный сайт, где можно еще больше узнать об ответственном потреблении. На платформе собраны все активности социального проекта ART OF DRINKING — они представлены в виде интерактивной карты города. Посетители сайта смогут прогуляться по улицам, зайти в бар, супермаркет, прокатиться на автобусе, сделать заказ на маркетплейсе, а также получить эксклюзивные призы за прохождение тестов и квизов.

Реклама. АО "АБ ИНБЕВ ЭФЕС"

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