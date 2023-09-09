Третьи спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» проходят в Волгограде

Общество 09.09.2023 16:15
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09.09.2023 16:15
Третьи спортивные игры на Волге «Страна чемпионов», приуроченные ко Дню города, проходят в эти выходные в Волгограде. Основным местом их проведения стал Центральный парк культуры и отдыха.
Здесь сразу на нескольких площадках проходят состязания по паркуру, забегу на роликах, легкоатлетический пробег «Волгоградская миля» и открытый турнир по тяжёлой атлетике.
Одной из самых популярных площадок стала детская спортивная футбольная зона, которая организована при участии партнера мероприятия - Волгоградского НПЗ ЛУКОЙЛа. Поклонники этого вида спорта забивают голы в ворота, делают фотосессию чемпиона, получают призы и сувенирные значки, который чеканят здесь же, в присутствии участников.
Напомним, что основная программа спортивных игр началась сегодня в два часа дня и продлится до 18:30. В состязании принимают участие школьники, студенты вузов и ссузов города, а также семейные пары с детьми. Опытные тренеры муниципальных спортивных школ проводят здесь мастер-классы и помогают всем желающим овладеть азами тхэквондо, рукопашного боя, карате киокушин, акробатики, а также эстетической, спортивной и художественной гимнастики, самбо, дзюдо, футбола, танцевального спорта, бокса, волейбола и баскетбола.
Нулевая продольная магистраль у бронекатера «БК-31» оживлена турниром по шоссейной велогонке «Волжский ветер», а в акватории Волги - парусной регатой «Кубок Сталинграда». В Центральном районе, на пересечении улиц Пражской и Чуйкова соревнуются юные баскетболисты.
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