С днем рождения, Волгоград! ПСБ поддержал праздничные мероприятия в честь Дня города





При поддержке ПСБ в Волгограде проходят масштабные спортивные, культурные, развлекательные и образовательные инициативы в честь Дня города – 2023.

Так сегодня с 10.00 до 16.00 на верхней террасе набережной работает интерактивная площадка ПСБ. Для волгоградцев провели мастер-класс по управлению финансами. Вместе с главным тренером Южного филиала участники проработали различные стратегии финансового поведения, закрепили навыки управления личными средствами и формирования финансовой дисциплины для более эффективного решения повседневных финансовых задач.

А еще здесь можно отдохнуть в лаунж-зоне, сделать моментальное фото на память и принять участие в беспроигрышной лотерее.





В числе многочисленных праздничных мероприятий – открытый турнир по баскетболу 3х3 для девушек и юношей в возрасте от 13 до 16 лет. Спортивный праздник традиционно проходит в День города на площадке Центра уличного баскетбола, открытого в рамках проекта «ПСБ – Детям». В этом году участниками турнира стали 38 команды и почти 250 воспитанников спортивных школ Волгограда, Волжского и Михайловки.





– День города – не только один из самых любимых праздников, в котором Южный филиал ежегодно принимает активное участие, но и прекрасный повод выразить теплые чувства к Волгограду и нашим клиентам. Сотни тысяч волгоградцев ежедневно выбирают наш банк для решения своих финансовых задач, реализации различных планов и достижения целей. Мы ценим их доверие и от всего сердца поздравляем Волгоград, жителей и гостей города с праздником! Уверена, что впереди у нас огромное количество интересных и важных совместных проектов, – отметила Роза Фискина, управляющий Южным филиалом ПСБ.

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