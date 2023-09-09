С днем рождения, Волгоград! ПСБ поддержал праздничные мероприятия в честь Дня города

Общество 09.09.2023 13:52
0
09.09.2023 13:52
При поддержке ПСБ в Волгограде проходят масштабные спортивные, культурные, развлекательные и образовательные инициативы в честь Дня города – 2023.
Так сегодня с 10.00 до 16.00 на верхней террасе набережной работает интерактивная площадка ПСБ. Для волгоградцев провели мастер-класс по управлению финансами. Вместе с главным тренером Южного филиала участники проработали различные стратегии финансового поведения, закрепили навыки управления личными средствами и формирования финансовой дисциплины для более эффективного решения повседневных финансовых задач.
А еще здесь можно отдохнуть в лаунж-зоне, сделать моментальное фото на память и принять участие в беспроигрышной лотерее.
В числе многочисленных праздничных мероприятий – открытый турнир по баскетболу 3х3 для девушек и юношей в возрасте от 13 до 16 лет. Спортивный праздник традиционно проходит в День города на площадке Центра уличного баскетбола, открытого в рамках проекта «ПСБ – Детям». В этом году участниками турнира стали 38 команды и почти 250 воспитанников спортивных школ Волгограда, Волжского и Михайловки.
– День города – не только один из самых любимых праздников, в котором Южный филиал ежегодно принимает активное участие, но и прекрасный повод выразить теплые чувства к Волгограду и нашим клиентам. Сотни тысяч волгоградцев ежедневно выбирают наш банк для решения своих финансовых задач, реализации различных планов и достижения целей. Мы ценим их доверие и от всего сердца поздравляем Волгоград, жителей и гостей города с праздником! Уверена, что впереди у нас огромное количество интересных и важных совместных проектов, – отметила Роза Фискина, управляющий Южным филиалом ПСБ.
Реклама. ПАО «Промсвязьбанк»
В Волгограде музыкальных фанатов отправят домой спецрейсом09.09.2023 19:22
Общество 09.09.2023 19:22
«Толпа в экстазе»: в Волгограде группа RASA требует пустить фанатов на сцену09.09.2023 18:31
Общество 09.09.2023 18:31
Избирком озвучил, кто оказался пассивным на выборах в Волгоградской области09.09.2023 16:36
Общество 09.09.2023 16:36
Третьи спортивные игры на Волге «Страна чемпионов» проходят в Волгограде09.09.2023 16:15
Общество 09.09.2023 16:15
«Это не эпатаж»: в Волгоградский области на выборы пришел мужчина в буклях09.09.2023 14:53
Общество 09.09.2023 14:53
«Время собирать камни»: Бочаров прогулялся по Волгограду и заглянул в будущее09.09.2023 13:24
Общество 09.09.2023 13:24
И даже дождь не помеха. В Волгограде показали ретроавтомобили, провели забег и устроили брейк-данс09.09.2023 12:10
Общество 09.09.2023 12:10
Жители Волгограда выступили за развитие инфраструктуры на острове Сарпинском09.09.2023 11:02
Общество 09.09.2023 11:02
Потеплеет, но не существенно. Волгоград оказался во власти упрямого циклона с севера09.09.2023 10:00
Общество 09.09.2023 10:00
Байкеры мотоклуба BlackSmiths встретятся у речпорта в Волгограде09.09.2023 09:36
Общество 09.09.2023 09:36
В Волгограде перекрыли рокадную дорогу и дали зеленый свет пешеходам09.09.2023 08:57
Общество 09.09.2023 08:57
Росводресурсы: для Волгоградского водохранилища изменили режим сброса09.09.2023 08:33
Общество 09.09.2023 08:33
Глава СКР Бастрыкин поручил проверить травящую фроловчан свалку09.09.2023 07:50
Общество 09.09.2023 07:50
«Вышел из суда и пропал»: под Волгоградом разыскивают 39-летнего лысого мужчину08.09.2023 21:38
Общество 08.09.2023 21:38
На выборах в Волгограде проголосовали 14,7% избирателей08.09.2023 21:28
Общество 08.09.2023 21:28