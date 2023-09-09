Спорт

«Каустик» неудачно стартовал в матче Суперлиги в Волгограде

Спорт 09.09.2023 07:30
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09.09.2023 07:30


«Каустик» в первом матче  в Суперлиге на своей площадке накануне, 8 сентября, в Волгограде уступил действующим чемпионам России,  московскому ЦСКА - 25:31, сообщает V102.RU.
Отметить  возвращение в элитный дивизион  собралась полная арена. К слову, что в межсезонье в ФОК «Молодежный» поменяли покрытие на более качественное и современное. Однако это не помогло химикам одержать  победу.
Стартовый отрезок остался полностью за гостями.  К седьмой минуте встречи они уже имели преимущество в пять голов, ведя со счётом 6:1.  У хозяев на первых минутах отличился Никита Ларин, который своим броском попал в девятку.  Чемпионы страны  большую часть первого тайма имели солидный отрыв от соперников.  В стане волгоградцев можно отметить точные  попадания Даниила Кольцова  при реализации пенальти, а также два заброшенных мяча подряд на счету Ларина в середине первого тайма. Вскоре поразил ворота и новичок «Каустика» Семён Арзамасов.
При этом перед самым перерывом химикам удалось сократить отставание от армейцев на два гола благодаря результативным действиям Дениса Приказчикова и Антона Собины. В раздевалку команды ушли при счёте 13:11 в пользу ЦСКА.
К сожалению, старт второй половины явно не задался подопечным Рафаэля Самитова. Армейцы забили трижды подряд и, тем самым, сделали весомую заявку на итоговую победу. Гандболистам «Каустика» нельзя было отказать в желании проявить себя, но на данном этапе класс команд оказался слишком разным. В самой концовке хозяева смогли лишь сократить отставание. Отметился точным броском ещё один новобранец волгоградцев Вадим Ибраков, а заключительный балл набрал Артём Введенский, который реализовал семиметровый.
Самый результативный в составе «Каустика» в данной игре — Родион Левицкий, четырежды поразивший ворота ЦСКА.  Голкипер Никита Михайлов отразил 30% выстрелов , сделав 11 сейвов.
Следующий матч волгоградский клуб проведет в Астрахани против «Динамо» 19 сентября.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Каустик" VK.com

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