«Каустик» неудачно стартовал в матче Суперлиги в Волгограде





«Каустик» в первом матче в Суперлиге на своей площадке накануне, 8 сентября, в Волгограде уступил действующим чемпионам России, московскому ЦСКА - 25:31, сообщает V102.RU. «Каустик» в первом матче в Суперлиге на своей площадке накануне, 8 сентября, в Волгограде уступил действующим чемпионам России, московскому ЦСКА - 25:31, сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото "Каустик" VK.com



Отметить возвращение в элитный дивизион собралась полная арена. К слову, что в межсезонье в ФОК «Молодежный» поменяли покрытие на более качественное и современное. Однако это не помогло химикам одержать победу.Стартовый отрезок остался полностью за гостями. К седьмой минуте встречи они уже имели преимущество в пять голов, ведя со счётом 6:1. У хозяев на первых минутах отличился Никита Ларин, который своим броском попал в девятку. Чемпионы страны большую часть первого тайма имели солидный отрыв от соперников. В стане волгоградцев можно отметить точные попадания Даниила Кольцова при реализации пенальти, а также два заброшенных мяча подряд на счету Ларина в середине первого тайма. Вскоре поразил ворота и новичок «Каустика» Семён Арзамасов.При этом перед самым перерывом химикам удалось сократить отставание от армейцев на два гола благодаря результативным действиям Дениса Приказчикова и Антона Собины. В раздевалку команды ушли при счёте 13:11 в пользу ЦСКА.К сожалению, старт второй половины явно не задался подопечным Рафаэля Самитова. Армейцы забили трижды подряд и, тем самым, сделали весомую заявку на итоговую победу. Гандболистам «Каустика» нельзя было отказать в желании проявить себя, но на данном этапе класс команд оказался слишком разным. В самой концовке хозяева смогли лишь сократить отставание. Отметился точным броском ещё один новобранец волгоградцев Вадим Ибраков, а заключительный балл набрал Артём Введенский, который реализовал семиметровый.Самый результативный в составе «Каустика» в данной игре — Родион Левицкий, четырежды поразивший ворота ЦСКА. Голкипер Никита Михайлов отразил 30% выстрелов , сделав 11 сейвов.Следующий матч волгоградский клуб проведет в Астрахани против «Динамо» 19 сентября.