Волгоградский НПЗ – лучшая организация года

Экономика 08.09.2023 12:52
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08.09.2023 12:52
Волгоградскому нефтеперерабатывающему заводу по итогам 2022 года присвоено звание «Лучшая организация года». Кроме того, сообщает ИА «Высота 102», генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Иванов удостоен звания «Лучший менеджер года».
Конкурс «Лучшие менеджеры и организации года» был учрежден в Волгоградской области в 2002 году, с тех пор в нем ежегодно принимают участие крупнейшие предприятия и компании региона и их руководители.
Конкурсной комиссией оцениваются среднеотраслевые показатели предприятий, определяющие стабильность и развитие компании. Высокую значимость имеют инновационные формы работы и уровень квалификации специалистов.
Напомним, что Волгоградский НПЗ – крупнейший производитель нефтепродуктов Волгоградского региона и Юга России. Кроме того, это самый эффективный НПЗ компании «ЛУКОЙЛ». Большое внимание предприятием уделяется социальной политике, помощи городу и Красноармейскому району.
В настоящее время на волгоградском заводе, который выпускает более 60 видов продукции, трудится более 2200 человек. Достижения работников ВНПЗ регулярно отмечают на федеральном уровне. В этом году накануне Дня нефтяника несколько волгоградских нефтепереработчиков отмечены государственными наградами и наградами Министерства энергетики РФ.
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