Телеком

Услугу для бизнеса «SMS-таргет» выбирает все больше волгоградских предпринимателей

Телеком 08.09.2023 08:48
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08.09.2023 08:48


Оператор Tele2 отметил рост востребованности сервиса «SMS-таргет», который позволяет осуществлять рассылки с детальным сегментированием целевой аудитории – в 2023 году спрос на услугу вырос на 12% год к году. Увеличению популярности способствует высокая эффективность инструмента, а также запуск дополнительных опций. 
В 2023 году B2B-клиенты в Волгоградской области пользовались сервисом «SMS-таргет» на 12% больше, чем в прошлом году. Среди компаний, которые предпочитают информировать о своих предложениях клиентов с помощью услуги Tele2 – торговые сети, туристические сервисы, сельскохозяйственные и строительные предприятия, курьерские службы, аптеки, а также рестораны и службы такси.
Сервис позволяет сегментировать аудиторию более чем по сорока параметрам и отправлять информационные сообщения абонентам, которые в них могут быть заинтересованы. Среди критериев, которые можно настроить, – геоданные, интересы, образ жизни. Рассылка позволяет рассказывать о новых услугах, специальных предложениях, дате платежей, произведенных операциях и затрагивать другие актуальные темы. Она может быть полезна как для информирования постоянных клиентов, так и для привлечения новых. 
Также пользователям стала доступна опция «ТаргетPRO», которая предоставляет предпринимателям дополнительные возможности. Подключив ее, деловые люди могут осуществлять коммуникации с абонентами Tele2, которые проявляли интерес к тем или иным товарам и услугам и собирали информацию о них – искали на сайтах, звонили в профильные организации. Таким образом, заказчики получают конкурентное преимущество, своевременно информируя о своих предложениях клиентов, обдумывающих покупки.
Кроме того, у Tele2 есть отдельный бизнес-продукт «HR-таргет», который помогает организациям быстро и эффективно найти сотрудников без обращения к рекрутинговым агентствам. При поиске персонала учитывается пол, возраст, место проживания – всего более 40 личностных и поведенческих параметров. Численность потенциальной аудитории, которая соответствует требованиям рекрутера, можно увидеть в реальном времени в личном кабинете.
Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала Tele2:
– Сервис «SMS-таргет» помогает деловым людям решать широкий пул задач: привлекать новых клиентов, информировать действующую аудиторию об акциях и специальных предложениях, осуществлять поиск сотрудников и многое другое. Каждый бизнесмен может настроить опцию индивидуально под свои потребности. Сделать это можно самостоятельно, используя простой и интуитивно понятный интерфейс в личном кабинете. Дополнительная опция «ТаргетPRO» увеличивает количество релевантной аудитории и позволяет сегментировать контакты для рассылки еще точнее. Уверен, волгоградские бизнесмены оценят эффективность этого современного инструмента.
Для новых и действующих пользователей услуги «SMS-таргет» действует специальное предложение. При осуществлении таргетированной рассылки 40% от суммы расходов добавляется на счет в виде дополнительных SMS.
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