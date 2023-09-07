В Волгограде вручили ордена Мужества родным погибших 11 воинов

Временно исполняющий обязанности Военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов передали родственникам ордена Мужества награжденных посмертно ефрейтора Станислава Роспономарева, сержанта Александра Фетисова, младшего сержанта Алексея Моисеенко, ефрейтора Владимира Мосиенко, рядового Владислава Бурцева, рядового Сергея Джанситова, рядового Николая Пономарева, рядового Ахмада Стрельцова, рядового Станислава Голенкова, Станислава Вячеславовича, рядового Михаила Садчикова, рядового Андрея Голощука.
Общество 07.09.2023 14:51
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07.09.2023 14:51
Временно исполняющий обязанности Военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов передали родственникам ордена Мужества награжденных посмертно ефрейтора Станислава Роспономарева, сержанта Александра Фетисова, младшего сержанта Алексея Моисеенко, ефрейтора Владимира Мосиенко, рядового Владислава Бурцева, рядового Сергея Джанситова, рядового Николая Пономарева, рядового Ахмада Стрельцова, рядового Станислава Голенкова, Станислава Вячеславовича, рядового Михаила Садчикова, рядового Андрея Голощука.
Сегодня, 7 сентября, в музее-панораме «Сталинградская битва» вручили ордена Мужества родным погибших на СВО бойцов. Как сообщили V102.RU в музее, в Триумфальном зале музея собрались представители общественности, ветеранских, молодежных патриотических организаций и родственники тех, кто выполнил свой воинский долг до конца.
Временно исполняющий обязанности Военного комиссара Волгоградской области полковник Фарид Хисматулин и заместитель губернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов передали родственникам ордена Мужества награжденных посмертно ефрейтора Станислава Роспономарева, сержанта Александра Фетисова, младшего сержанта Алексея Моисеенко, ефрейтора Владимира Мосиенко, рядового Владислава Бурцева, рядового Сергея Джанситова, рядового Николая Пономарева, рядового Ахмада Стрельцова, рядового Станислава Голенкова, Станислава Вячеславовича, рядового Михаила Садчикова, рядового Андрея Голощука.
Фото музея-панорамы "Сталинградская битва"
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