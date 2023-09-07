Инновации на тарелке или открытие новых вкусов в школьном меню

Общество 07.09.2023 13:11
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07.09.2023 13:11
«Снежная лавина» и «Колдуны» — это не герои фантастических историй, это блюда из нового меню волгоградского оператора питания «Виво Маркет», которое доступно школьникам с 1 сентября. Меню составлено в трех вариантах. В них вошли любимые блюда школьников, а также новинки.
Новое меню разработано на основе исследований вкусов школьников. Ученики не только голосовали за блюда, но и помогали придумывать названия для них. Так в меню появились такие блюда как ризотто «П-Love», «Снежная лавина», борщ «Брутальный». Их можно заказать отдельно за родительскую плату.
Большинство детей хотят расширить рацион за счет мясных блюд с гарниром. Поэтому новое меню разнообразили блюдами из говядины, современными гарнирами и даже морковью «по-корейски».
Это не стандартная морковь, которую мы привыкли видеть в магазинах и на рынках, а полезная закуска, приготовленная по требованиям СанПиН и подходящая для школьного питания — вместо уксуса в маринаде используется натуральная лимонная кислота и специи.
В первых горячих блюдах появился наваристый и сытный суп харчо и суп рисовый с курочкой. А вот нелюбимый детьми рассольник убрали из меню. На второе к уже полюбившимся «Колдунам» (куриная отбивная под картофельной «шубкой») и пасте «Итальянский сувенир» добавились митболы (зразы из говяжьего фарша с яйцом), митлофф (говяжья котлета под сыром и яйцом в сметанном соусе) и «Снежная лавина» (куриное филе в сметанном соусе).
Даже компоты стали разнообразнее. В меню добавлены апельсиновый, вишневый и компот с изюмом. Эти напитки не только утоляют жажду, но и отлично помогают поддерживать детский иммунитет, что так важно в сезон простуд и вирусов.
Попробовать новинки смогут не только школьники, но и их родители. «Виво Маркет» планирует провести ряд дегустаций в пяти районах города. Оператору питания важно, чтобы и взрослые знали, чем кормят детей в школе. А также могли выбрать тот рацион, который подойдет их ребенку.
При этом утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 99 рублей 52 копейки по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда.
Также оператор питания «Виво Маркет» представит обновленную буфетную продукцию: «Комбо-завтрак» за 55 рублей (это любимые блинчики с полезными напитками), а также «Комбо-обед». В него вошли люля-кебаб в лаваше, чимичанга с курицей, блэк-бургер, бурито с куриным филе и другие любимые детьми перекусы.
Оплатить школьное питание для своего ребенка можно через программу «Аксиома». А также заказать через классного руководителя или через сотрудника школы, ответственного за питание.
Более подробно ознакомиться с новым меню и ассортиментом буфетной продукции можно здесь.
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