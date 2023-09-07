Общество

Инновации на тарелке или открытие новых вкусов в школьном меню

Общество 07.09.2023 13:11
0
07.09.2023 13:11


«Снежная лавина» и «Колдуны» — это не герои фантастических историй, это блюда из нового меню волгоградского оператора питания «Виво Маркет», которое доступно школьникам с 1 сентября. Меню составлено в трех вариантах. В них вошли любимые блюда школьников, а также новинки.
Новое меню разработано на основе исследований вкусов школьников. Ученики не только голосовали за блюда, но и помогали придумывать названия для них. Так в меню появились такие блюда как ризотто «П-Love», «Снежная лавина», борщ «Брутальный». Их можно заказать отдельно за родительскую плату.
Большинство детей хотят расширить рацион за счет мясных блюд с гарниром. Поэтому новое меню разнообразили блюдами из говядины, современными гарнирами и даже морковью «по-корейски». 

Это не стандартная морковь, которую мы привыкли видеть в магазинах и на рынках, а полезная закуска, приготовленная по требованиям СанПиН и подходящая для школьного питания — вместо уксуса в маринаде используется натуральная лимонная кислота и специи.
В первых горячих блюдах появился наваристый и сытный суп харчо и суп рисовый с курочкой. А вот нелюбимый детьми рассольник убрали из меню. На второе к уже полюбившимся «Колдунам» (куриная отбивная под картофельной «шубкой») и пасте «Итальянский сувенир» добавились митболы (зразы из говяжьего фарша с яйцом), митлофф (говяжья котлета под сыром и яйцом в сметанном соусе) и «Снежная лавина» (куриное филе в сметанном соусе). 

Даже компоты стали разнообразнее. В меню добавлены апельсиновый, вишневый и компот с изюмом. Эти напитки не только утоляют жажду, но и отлично помогают поддерживать детский иммунитет, что так важно в сезон простуд и вирусов.
Попробовать новинки смогут не только школьники, но и их родители. «Виво Маркет» планирует провести ряд дегустаций в пяти районах города. Оператору питания важно, чтобы и взрослые знали, чем кормят детей в школе. А также могли выбрать тот рацион, который подойдет их ребенку.
При этом утвержденное заказчиками меню для детишек льготных категорий за 99 рублей 52 копейки по-прежнему доступно во всех школьных столовых Волгограда.
Также оператор питания «Виво Маркет» представит обновленную буфетную продукцию: «Комбо-завтрак» за 55 рублей (это любимые блинчики с полезными напитками), а также  «Комбо-обед». В него вошли люля-кебаб в лаваше, чимичанга с курицей, блэк-бургер, бурито с куриным филе и другие любимые детьми перекусы.
Оплатить школьное питание для своего ребенка можно через программу «Аксиома». А также заказать через классного руководителя или через сотрудника школы, ответственного за питание.
Более подробно ознакомиться с новым меню и ассортиментом буфетной продукции можно здесь.
Реклама. ООО «ВИВО МАРКЕТ»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.09.2023 15:10
Общество 07.09.2023 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 14:51
Общество 07.09.2023 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 14:06
Общество 07.09.2023 14:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 12:33
Общество 07.09.2023 12:33
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 12:16
Общество 07.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:41
Общество 07.09.2023 10:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:41
Общество 07.09.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:22
Общество 07.09.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
07.09.2023 10:10
Общество 07.09.2023 10:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 20:41
Общество 06.09.2023 20:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 20:21
Общество 06.09.2023 20:21
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:34
Общество 06.09.2023 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:17
Общество 06.09.2023 16:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.09.2023 16:16
Общество 06.09.2023 16:16
Комментарии

0
Далее
Общество
06.09.2023 15:40
Общество 06.09.2023 15:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:38
В Волгоградской области беспилотник упал на территорию военной базыСмотреть фотографии
15:10
Мэрию Волгограда обязали оплатить установку счетчика инвалидуСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде вручили ордена Мужества родным погибших 11 воиновСмотреть фотографии
14:06
Владимир Марченко обрисовал образ Волгограда через 10 летСмотреть фотографии
13:11
Инновации на тарелке или открытие новых вкусов в школьном менюСмотреть фотографии
12:33
В ГДЮЦе 450 человек собрали на презентацию плана развития ВолгоградаСмотреть фотографии
12:16
Десятки сотрудников ФСБ, МВД и бойцов Росгвардии заметили в полях и на дорогах под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:02
Эксперты ОМС советуют проходить медицинские профосмотры в начале учебного годаСмотреть фотографии
11:24
Потерявшего память парня опознали родные из Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:53
Дело о смертельном ДТП с полицейским в Урюпинске дошло до судаСмотреть фотографии
10:41
Студенты волгоградского политеха прокатились по заводу и узнали о «зеленой» политикеСмотреть фотографии
10:41
Сейчас только копать: активная стройка ледового дворца в Михайловке начнется в 2024 годуСмотреть фотографии
10:22
На самом деле уже отмечаем: Волгоград громко завершит празднование 434-летияСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде подросток получил ожоги 90% тела при странных обстоятельствахСмотреть фотографии
09:39
На рыбалке под Волгоградом мужчина погиб под колесами своего автомобиляСмотреть фотографии
09:17
Росстат: бензин всех марок снова подорожал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:09
В Волгоградской области военные нашли 40 тонн зараженной водыСмотреть фотографии
08:02
Задержанной УФСБ сотруднице «Волгоградавтодора» выносят приговор за взятку в СаратовеСмотреть фотографии
07:41
Дмитрия Патрушева возмутили цены на соляркуСмотреть фотографии
22:20
«Срывали голос и гнали вперед»: «Динамо-Синара» одержало победу в первой игре Суперлиги над «Кубанью»Смотреть фотографии
21:43
Врачи эвакуировали с трассы пострадавших в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:58
Под Волгоградом экс-полицейского осудили за мошенничество с водительскими правамиСмотреть фотографии
20:41
«Осталась дочка-крошка»: в Волгоградской области похоронили погибшего на СВО добровольца Павла ГубинаСмотреть фотографии
20:35
«Будущим поколениям»: в Волгограде 6 сентября открыли сквер СтроителейСмотреть фотографии
20:21
Политик заявил об угрозе нападения крыс на собак в СаратовеСмотреть фотографии
19:24
Пантера Дина и поддержка Донецка: «Динамо-Синара» открыло сезон праздником для болельщиковСмотреть фотографии
18:59
В Волгоградской области ревнивая жена сломала вентилятор об голову мужаСмотреть фотографии
18:58
Волгоградцы пополнили бюджет региона на 87 млрд рублейСмотреть фотографии
18:12
Железное месиво в кювете: под Волгоградом 15-летний водитель «Лады» погиб в ДТП с InfinitiСмотреть фотографии
17:47
Силовики задержали чиновника, одарившего землей инвалидовСмотреть фотографии
 