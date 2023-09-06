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Волгоградская область стала на 18% популярнее у туристов этим летом

Телеком 06.09.2023 15:51
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06.09.2023 15:51


Цифровая экосистема МТС на основе данных Big Data проанализировала туристический поток в Волгоградскую область и выяснила, кто приезжал в регион в летние месяцы 2023 года. Так, поток туристов в регионе в летние месяцы увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом. При этом возросло число путешественников, которые проводят в регионе более одного дня и дают себе больше времени на знакомство с интересной историей региона и многочисленными туристическими локациями.
Туристические потоки в период с 1 июня по 31 августа 2023 года сравнили с тем же периодом 2021 и 2022 года. По итогам исследования стало известно, что Волгоградская область становится популярнее у туристов летом – количество гостей региона в 2023 году выросло на 18%, а за последние три года, в период с 2021 по 2023 год, число туристов увеличилось на 32%.
При этом, что примечательно, что ранее преобладало число экскурсантов, которые путешествуют по туристическим достопримечательностям Волгоградской области в течение одного дня. За последние три года стало преобладать число туристов, которые приезжают на несколько дней и дают себе больше времени на знакомство с историей региона и многочисленными туристическими локациями.
Наибольший спрос на отдых в Волгоградской области летом 2023 года был зафиксирован среди туристов из Краснодара, Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Татарстана, на них пришлось более 30% туристического потока. Треть аудитории летних путешественников составили туристы от 35-44 лет, около 20% турпотока пришлось на путешественников от 25 до 34 лет. В среднем гости проводили в регионе два дня. 94% гостей приезжали в регион на собственном автомобиле, около 3% путешественников прибывали на ЖД-транспорте, 2% добирались с помощью авиатранспорта и около 1% туристов выбирали водный транспорт и добирались в регион по Волге.
– Очень радует тенденция по увеличению длительности пребывания туристов, которую отследили наши специалисты. Конечно, большинство туристов привлекает отдых на Волге. Она для волгоградцев не просто местная достопримечательность – это часть культурного кода жителей региона. Поэтому к 434-летию Волгограда мы запустили бесплатный аудиоспектакль «Волжские истории: Волгоград» для путешественников по нашему региону, – делится директор филиала МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.
Напомним, первый бесплатный туристический аудиогид «Волжские истории: Волгоград», посвященный истории Волги и Волгограда запустили в конце августа этого года. Аудиогид является частью цифрового проекта, направленного на поддержку круизного туризма в регионах России, и в формате мини-спектакля рассказывает о жизни на волжских берегах.

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