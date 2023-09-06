Рынок продаж новых авто поделили восемь марок





Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие», входит в группу ВТБ) проанализировали результаты продаж августа 2023 года. По данным AEB, за последний месяц лета покупателей нашли 111,3 тысячи легковых и LCV автомобилей. Традиционный лидер рынка, АвтоВАЗ, упрочил преимущество, впервые за последние два года реализовав больше 33 тысяч автомобилей в месяц. Лучшей среди иномарок осталась Chery (более 12 тысяч машин). Доля всех российских брендов, включая «Москвич», Sollers и Evolute, сократилась и составила порядка 41%, а доля «китайцев» превысила 50% рынка. По итогам III квартала общее число новых проданных машин превысит 700 тысяч «штук».

Негативный новостной фон (увеличение ставок утильсбора, очередные проблемы с комплектующими АвтоВАЗа, прекращение поставок машин через Грузию, новые ограничительные таможенные меры Японии и, наконец, взлетавший временами выше 100 единиц за доллар курс рубля) неожиданно не оказал в августе заметного отрицательного влияния на объемы продаж новых автомобилей. Более того, похоже, что все это стало основным мотиватором в деле создания срочности покупки для немалого числа клиентов. Сделки по-прежнему проходили в парадигме рынка продавца, когда дилеры диктовали свои условия. В разрезе брендов авторитейл почти на три четверти поделили всего пять китайских и три российских марки. Остальные три с лишним десятка автомобильных «фамилий», так или иначе представленных официальными дистрибьюторами, вынуждены довольствовались малым.

В нашем отечестве

Российский автогигант реализовал в августе 33,3 тысячи новых автомобилей. Это почти на четыре тысячи машин больше, чем в июле, что стало лучшим результатом бизнеса Lada за последние два года. Всего за восемь месяцев марка нашла владельцев для 206,3 тысячи новых машин.

По седанам и универсалам Lada Vesta состоялось 6 657 сделок. Это на 1,5 тысячи больше, чем месяцем ранее. Но все еще как минимум вдвое ниже, чем марка продавала до 2022 года. Всего за восемь месяцев успели реализовать 17,1 тысяч обновленных в прошлом году Lada Vesta. В то же время продажи Lada Granta немного снизились – с 17 170 в июле до 16 785 а/м в августе. Разнообразие цветов и комплектаций модели оставляет желать много лучшего, а цена постепенно продолжает расти. В свою очередь сборка Lada Largus была свернута через неделю после старта в августе. Всего в текущем году на учет было поставлено немногим более 800 этих автомобилей.

Куда в более радужном свете последний месяц лета завершился для вседорожников семейства Lada Niva: модель Travel выбрали 5 399 клиентов, это лучший результат бизнеса за последние три года. И наконец, трехдверная Lada Niva Legend, которая может через полтора года отметить полувековой юбилей, нашла 4 057 покупателей. Для нее это лучший результат с 2014 года.

На возрожденном заводе «Москвич» отчитались о старте сборки второй модели – лифтбэка «Москвич 6». В образе JAC J7 его в текущем году довольно тепло принимают таксисты. А значит, и с российским шильдиком есть шансы на успех. По словам московского мэра Сергея Собянина, к началу сентября завод собрал 26 тысяч автомобилей. Но на учет их пока поставлено значительно меньше – 6,5 тысячи единиц.

И GAZ (32,2 тысячи за 8 месяцев) и UAZ (20,8 тысячи) явно пользуются куда большим спросом и у частных лиц, и в народном хозяйстве, и в силовых ведомствах. Остальные отечественные бренды – Sollers (3,8 тысячи а/м за январь-август) и Evolute (1,2 тысячи машин) – хотя и имеют в России собственные сборочные предприятия, но пока остаются в роли догоняющих.

«Китайцы» опережают и выигрывают

Несмотря на все успехи отечественных автопроизводителей, доля всех российских брендов, включая «Москвич», Sollers и Evolute, сократилась в августе и составила порядка 41%, а доля «китайцев» превысила 50% рынка. При этом всего пять брендов из Поднебесной (Changan, Chery, Geely, Haval и Omoda), то есть четверть из представленных официальными импортерами, заняли почти 80% рынка автомобилей из этой страны. Среди иностранных брендов продолжает лидировать Chery. Второй месяц подряд марка продает больше 12 тысяч автомобилей.

Сентябрь может изменить тренд на ежемесячный рост рынка

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»:

– Август показал, что относительно июля у дилеров начали падать объемы кредитных сделок. В некоторых салонах снижение в этом сегменте достигло 15%. Центральный Банк РФ дал понять, что в сентябре ставка рефинансирования не будет снижаться и может быть даже поднята. При этом официальные импортеры начали сокращать еще и размеры поддержек по F&I, а где-то и убирать их совсем. Кроме этого, за последний месяц лета успел сократиться почти на 10% объем импорта иностранных автомобилей. И наконец, в течение сентября у подавляющего большинства дилеров могут закончиться автомобили, завезенные по тем ценам, когда курс юаня не превышал 12 рублей, а налоговые отчисления в пользу государства были ниже нынешних. Все это дает основание предполагать, что ежемесячные продажи в сентябре, если не упадут относительно нынешних, то остановят рост. Причем произойдет это даже в том случае, если вести подсчет рынка в нынешней парадигме AEB, то есть с учетом машин параллельного импорта.

Поддержать рынок в этих условиях сможет прежде всего расширение возможностей для еще более активного роста продаж автомобилей, собираемых в нашей стране. Из «иностранцев» это только Haval. К концу III квартала марка наверняка реализует более 70 тысяч кроссоверов, а по итогам года поставит рекорд – в 100 с лишним тысяч новых автомобилей. Из российских марок роль основной скрипки оркестра по-прежнему будет играть АвтоВАЗ.

За оставшиеся четыре месяца ему необходимо выпустить и продать порядка 195 тысяч машин. Изначально в Тольятти делали ставку на расширение производства Lada Vesta. И оно действительно происходит, но похоже медленнее, чем официально было объявлено. Технически у завода есть все возможности производить в двухсменном режиме по 640 этих моделей в день. Но даже в этом ритме собрать по итогам года 100 тысяч автомобилей будет уже затруднительно. А значит, марка всеми средствами будет активней поддерживать продажи других моделей – вседорожников Niva, легковых и LCV Granta, а также близнецов FAW – кроссоверов X-Cross 5. Очень ожидаемый рынком, но так и не запущенный снова в серию, универсал Largus, был собран в августе в количестве всего 650 «штук» и снят с производства в Тольятти. Машина исчезла также из прайс-листов марки на официальном сайте.

Так или иначе, общий объем продаж новых автомобилей всех марок, включая те, которые завозятся по параллельному импорту, по итогам трех кварталов превысит 700 тысяч штук. Это уже больше того, что было реализовано в нашей стране за весь прошлый год.