В поселке Западновка Волгоградской области подключили к газу первых потребителей

Общество 06.09.2023 10:31
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06.09.2023 10:31
Специалисты «Газпром газораспределение Волгоград» ввели в эксплуатацию распределительный газопровод в поселке Западновка Волгоградской области и приступили к подключению домовладений. Для обеспечения газоснабжения установлен пункт редуцирования газа.
Новые газовые сети подключены к межпоселковому газопроводу, построенному по Программе развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на 2021–2025 гг., и создают возможность газификации 75 домовладений. Общая протяженность газопроводов составила 5,1 км.
— В поселке Западновка на сегодня принято 27 заявок на догазификацию, из них 23 выполнены — газопроводы построены до границ домовладений. Всего в Городищенском районе принято более 830 заявок на догазификацию, газ подведен к границам 763 земельных участков, — отметил генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Волгоград» Александр Сидоров.
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