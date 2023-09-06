



Масштабный фестиваль семьи и здорового питания «Виво Фест» прошел в амфитеатре на нижней террасе Центральной Набережной. Более 1000 волгоградцев стали гостями праздника традиций здорового образа жизни, питания и семейных ценностей.

Открыл мероприятие депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков. Перед началом праздника родители Волгограда обратились к депутату с просьбой оказать содействие в проведении в городе Всероссийского родительского форума. Представители родительского сообщества подчеркнули, что в Волгограде многое делается для продвижения здорового питания, накоплен уникальный опыт организации школьного питания. Алексей Волоцков отметил своевременность такой инициативы и пообещал оказать содействие начинанию.

Одним из самых ярких моментов фестиваля стало кулинарное шоу «Виво Кухня», которое проводил амбассадор Отраслевого союза развития социального питания «Союзсоцпит», ведущий телевизионных кулинарных шоу, шеф-повар Григорий Мосин. Помощниками Григория были дети – участники акций «Большая перемена», «Здоровое питание в школе и дома», а также «Решаем сами».





Шесть волгоградских семей состязались в приготовлении блюд полезной и здоровой кухни. Семья Остроуховых показала лучшие навыки готовки легкой закуски, салата и десерта из предложенных продуктов и стала победителем конкурса.





— Очень крутая возможность для нашей семьи сегодня побывать на этой сцене и показать себя. В нашей семье традиции здорового питания переходят из поколения в поколение. Опираясь на эти идеи, я и создала свой проект «Фитнес мама». Мы надеемся, что наш пример возьмут и другие волгоградские семьи, — рассказала капитан команды Анна Остроухова.

В финале шоу звездный шеф вместе с гостями и участниками фестиваля дал старт новой традиции – «Хрустим здорово и вкусно!» Все присутствующие с удовольствием похрустели яблоками, в честь праздника традиций здорового питания. Всероссийский флешмоб «Яблочный хруст» теперь будет проводиться в других регионах страны.

— Уже не первый раз, именно в Волгограде рождаются проекты, которые потом выходят на федеральный уровень. Проект модернизации школьных столовых под кафе, конкурс для старшеклассников «Решаем сами», а теперь такой яркий, «хрустящий» флешмоб, — сказала учредитель ООО «Виво Маркет» Арина Шейгеревич.

— Волгоград задает тренды в социальном питании и в общественной работе, в том числе с родителями. И то, что именно в нашем городе пройдет Всероссийский родительский форум – это очень почетно и говорит о доверии к нам на всех уровнях, — поделилась впечатлениями зам руководителя Ассоциации «ПСПиОН » Алла Порхун.

Еще одной точкой притяжения для гостей фестиваля стал квиз для старшеклассников от Матвея Коновалова, где ребята доказали, что они настоящие эксперты в области здорового образа жизни. Награждение победителей прошло на главной сцене. Юные интеллектуалы получили вкусные подарки от волгоградского оператора питания «Виво Маркет» и полезные мелочи от Ассоциации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».

Маленькие гости фестиваля также смогли раскрыть свои творческие способности на мастер-классах. Рисование, рукоделие, аквагрим – каждый ребенок смог выбрать то, что вызывает наибольший интерес.

На балюстраде амфитеатра всех участников праздника встречала лаунж зона с арт-объектом из букв в человеческий рост. Гости с удовольствием фотографировались на этой интерактивной площадке и делились красивыми фото в своих соцсетях.

Финалом стал праздничный концерт. Гости фестиваля насладились яркими выступлениями талантливых учеников и профессиональных артистов, и получили заряд вдохновения и радости от прекрасной музыки и танцев. А также, конкурсы и розыгрыши, участники которых получили призы – Яндекс станцию, наушники, смарт часы и вкусные подарки. Их вручила учредитель компании ООО «Виво Маркет» Арина Шейгеревич.

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