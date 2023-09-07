



Школьный период – время активного роста ребенка и интенсивных нагрузок. Меняется привычное окружение, среда, появляются новые контакты. В этот период особенно важно следить за здоровьем ребенка. В целях профилактики развития детских заболеваний в нашей стране существует система профилактических осмотров несовершеннолетних, которая позволяет вовремя выявить отклонения в здоровье, своевременно направить ребенка на дополнительное обследование и, при необходимости, на лечение.

С первого года жизни ребенок находится под присмотром врачей-специалистов, а в 1 год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет проводятся углубленные осмотры с расширением списка специалистов и дополнительных методов исследования (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, сердца, почек, электрокардиография, общий анализ крови и мочи – конкретный перечень исследований определяется в зависимости от возраста ребенка).

Повышенное внимание к детскому здоровью в школьные годы не случайно. Именно в этот период дети интенсивно растут, меняется их организм. И своевременное выявление отклонений позволит избежать серьезных проблем в состоянии здоровья в дальнейшем.

Очень важно пройти профилактические мероприятия в начале учебного года.

— Переход из дошкольного в школьное звено важный этап в жизни каждого ребенка, кардинально меняется режим, и не стоит воспринимать диспансеризацию как формальность. Профилактические мероприятия дают сведения о состоянии ребенка не только врачам, но и родителям, которые будут своевременно проинформированы о проблемах со здоровьем. К тому же, это не подразумевает никаких материальных затрат – все услуги в рамках диспансеризации несовершеннолетних предоставляются бесплатно по полису ОМС, — подчеркивает заместитель руководителя рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по организации ОМС Елена Третьякова.

Ребенку, который пошел в первый класс, рекомендовано пройти плановую диспансеризацию, осмотры следующих специалистов: педиатр, невролог, детский хирург, детский стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог, детский уролог-андролог и детский эндокринолог. И анализы: общий анализ крови и мочи, ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) и почек, эхокардиография, электрокардиография.

Прохождение профилактического осмотра перед поступлением в школу важно, чтобы определить какой группе здоровья относится ребенок. Всего выделяют 5 групп здоровья. Группы были разработаны, чтобы своевременно оказать несовершеннолетнему необходимую медицинскую помощь, а также определить допустимый уровень умственной и физической нагрузки.

К I группе здоровья относятся здоровые дети. Во II группу входят дети без хронических заболеваний, но имеющие некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения (дети, которые часто болеют респираторными вирусными инфекциями, с нарушением массы тела или роста, нарушения зрения и др).

В III группе здоровья — несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической ремиссии, с редкими обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма, при отсутствии осложнений основного заболевания (состояния), а также с физическими недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации функций органов и систем организма, степень которой не ограничивает возможность обучения.

IV группа здоровья — это несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой клинической ремиссии с частыми обострениями, с сохраненными или компенсированными функциями органов и систем организма либо неполной компенсацией функций или с хроническими заболеваниями (состояниями) в стадии ремиссии, с нарушениями функций органов и систем организма, требующими назначения поддерживающего лечения.

В V группу здоровья входят дети, страдающие тяжелыми хроническими заболеваниями с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функций органов и систем организма, наличием осложнений, требующими назначения постоянного лечения и с физическими недостатками, последствиями травм и операций с выраженным нарушением функций органов и систем организма и значительным ограничением возможности обучения или труда.

Некоторые родители отказываются от прохождения профилактических мероприятий. Для этого им необходимо подписать добровольный отказ. Ребенок не лишается права посещать школу, но подвергается значительному риску.

— Отказ от профилактики влечет за собой значительный риск оставить нераспознанным развитие заболевания, что в дальнейшем может существенно повлиять на качество жизни ребенка, — отмечает советник генерального директора страховой медицинской организации «Капитал МС» Михаил Пушков.

Высокий процент детской профилактики подтверждает и статистика. В России в 2022 году диспансерное обследование прошли почти 95 процентов детей, это25,7 миллиона. Все данные о проведении профилактического осмотра вносятся в историю развития ребенка и учетную форму N 030-ПО/у-17 «Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего». При необходимости копия этого документа выдается на руки несовершеннолетнему (его родителю или иному законному представителю), в том числе для последующего представления в образовательные учреждения.

Эксперты ОМС рекомендует в случае возникновения трудностей при прохождении профосмторов по полису ОМС обратиться для их решения в свою страховую медицинскую организацию, которая выдала полис ОМС. Если Вы застрахованы в филиале ООО «Капитал МС» в Волгоградской области, телефон контакт-центра 8-8442-55-01-65 с 8-00 до 18-00 с понедельника по пятницу, 8-800-100-81-02 (круглосуточно).

— Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить суть проблемы. После вашего обращения страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для её решения, — отмечает Михаил Пушков.



