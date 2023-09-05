Общество

Праздник удался: в «Долине» отметили восьмилетие микрорайона

Общество 05.09.2023 15:30
0
05.09.2023 15:30


Перспективный и растущий микрорайон «Долина» отпраздновал свой восьмой день рождения. Застройщик, компания DARS, за 8 лет смогла превратить пустырь в город-сад и создать для жизни развитую инфраструктуру.
Масштабное озеленение, строительство новых дорог, большие парковочные пространства, закрытые от автотранспорта дворы, три детских сада и школа, обилие детских и спортивных площадок — «Долина» стала любимым микрорайоном для более чем 12 000 семей.
В честь 8-летия в Черкасовском парке состоялся масштабный праздник, который открыли творческие коллективы Советского района. В течение четырех часов на новой большой сцене артисты радовали жителей микрорайона танцевальными и вокальными номерами. 

Компания DARS подготовила обилие мастер-классов и развлечений: фотозоны и игры, «магическое» и научное шоу, мыльные пузыри и прикладное искусство. А еще лимонадный бар, выступление кавер-группы, парад, экстрим шоу и многое другое. 



В Волгограде компания DARS реализует концепцию «Город в городе» — это значит всё, что нужно для жизни, рядом с домом.
Планы у компании масштабны: вместе с ростом жилой застройки появятся новые прогулочные пространства, благоустроенная набережная в «Приозёрном квартале», ФОК с бассейном, медицинские центры, еще один детский сад, школа и деловой центр. В «Долине» появятся новые семиэтажные дома, где в каждом подъезде будет грузопассажирский лифт. 
В квартале «Лес» будет ещё один парк, который планируется создать на основе естественного лесного массива. Улучшится транспортная доступность микрорайона. Скоро откроется прямой выезд к Университетскому проспекту, а на маршруты общественного транспорта выйдут электробусы, для этого конечные остановки в «Долине» оборудуют зарядными станциями.
«Приозёрный квартал» — это пять высотных монолитных домов высотой в 21 и 22 этажа с уникальными видовыми квартирами и с самой современной инженерной инфраструктурой: индивидуальный тепловой пункт для каждого дома, который позволит снизить коммунальные расходы, скоростные лифты.  
В каждой квартире «Долины-2» есть двухконтурный котел, отвечающий за отопление и горячее водоснабжение, что позволяет существенно снизить коммунальные платежи и повысить уровень бытового комфорта.
А ещё своя управляющая компания, которая обеспечивает чистоту и порядок в микрорайоне и своевременно решает коммунальные вопросы.
Финалом празднования дня рождения микрорайона «Долина» под восторженные возгласы зрителей стал грандиозный фейерверк. Праздник удался.
Реклама. ООО «СЗ Рент-Сервис»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
05.09.2023 16:11
Общество 05.09.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2023 14:16
Общество 05.09.2023 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2023 12:42
Общество 05.09.2023 12:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.09.2023 12:00
Общество 05.09.2023 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
05.09.2023 11:59
Общество 05.09.2023 11:59
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2023 11:52
Общество 05.09.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2023 09:21
Общество 05.09.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Общество
05.09.2023 08:42
Общество 05.09.2023 08:42
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2023 20:00
Общество 04.09.2023 20:00
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2023 19:04
Общество 04.09.2023 19:04
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2023 18:21
Общество 04.09.2023 18:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2023 18:13
Общество 04.09.2023 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2023 17:27
Общество 04.09.2023 17:27
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2023 16:57
Общество 04.09.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Общество
04.09.2023 16:04
Общество 04.09.2023 16:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:58
В больнице Волгограда врачи спасают обгоревшего из-за селфи подросткаСмотреть фотографии
16:24
В Госдуме РФ назвали фейком приказ Минобороны РФ о мобилизацииСмотреть фотографии
16:11
«Это филькина грамота»: волгоградцы выразили недоверие МФЦ при оформлении отказов от биометрииСмотреть фотографии
15:30
Праздник удался: в «Долине» отметили восьмилетие микрорайонаСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде подросток из-за селфи получил удар током и обгорелСмотреть фотографии
14:16
Соглашение о создании островного курорта на Сарпинском и Голодном заключили в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:44
СК присоединился к поискам пропавшего в Волгограде Дмитрия АкчуринаСмотреть фотографии
12:42
Сады Придонья поддержали главную скачку страны среди чистокровных лошадейСмотреть фотографии
12:28
В Волжском отважные покупатели отбили магазин от грабителя: видеоСмотреть фотографии
12:26
Дебошир из волгоградского отеля осужден за удары кулаком в лицо полицейскомуСмотреть фотографии
12:00
Волгоградский горняк Григорий Кобзарь получил награду в столицеСмотреть фотографии
11:59
«Как побеждать без Сталинграда?»: в сквере Волгограда увековечили слова Владимира ПутинаСмотреть фотографии
11:52
Волгоград покупает 25 новых автобусов большой вместимостиСмотреть фотографии
10:25
Бесправный водитель погиб в лобовом ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:24
Будет штормить: волгоградские ватерполисты-чемпионы готовятся к новому сезонуСмотреть фотографии
09:21
В Волгоградской области резко похолодает до +6 °CСмотреть фотографии
08:42
«Там тучи блох»: в ТСЖ Волгограда поцапались из-за бездомных кошекСмотреть фотографии
07:57
Под Волгоградом спасли 40 га леса от ландшафтного пожараСмотреть фотографии
22:09
На очистных сооружениях в Волгограде опробуют уникальные российские фильтрыСмотреть фотографии
21:13
Пропавшего мужчину с татуировками и шрамами ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:29
В Волгоградской области 7 сентября пройдет день пациентов с акнеСмотреть фотографии
20:16
В волгоградской школе психолог проводила фейковые занятия на деньги грантаСмотреть фотографии
20:00
В Волжском 5 сентября на сутки отключат горячую водуСмотреть фотографии
19:46
Волгоградская теннисистка заработала тысячи долларов победой на турнире в ТаиландеСмотреть фотографии
19:04
Школьников Волгограда могут отправить на удаленку из-за выборовСмотреть фотографии
18:55
Оперативники МВД задержали волжанина, ударившего знакомую топоромСмотреть фотографии
18:21
Экс-мэр Котово Лесниченко снялся с досрочных выборов. И их отменилиСмотреть фотографии
18:13
Владимир Путин поощрил двух жительниц Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:27
Сотрудники УФСБ почтили память жертв терактов в Беслане, Буденновске и ВолгоградеСмотреть фотографии
16:57
Первый зампрокурора региона Чиженькова собрала чиновников и жителей в обезвоженном КотовоСмотреть фотографии
 