Праздник удался: в «Долине» отметили восьмилетие микрорайона





Перспективный и растущий микрорайон «Долина» отпраздновал свой восьмой день рождения. Застройщик, компания DARS, за 8 лет смогла превратить пустырь в город-сад и создать для жизни развитую инфраструктуру.

Масштабное озеленение, строительство новых дорог, большие парковочные пространства, закрытые от автотранспорта дворы, три детских сада и школа, обилие детских и спортивных площадок — «Долина» стала любимым микрорайоном для более чем 12 000 семей.

В честь 8-летия в Черкасовском парке состоялся масштабный праздник, который открыли творческие коллективы Советского района. В течение четырех часов на новой большой сцене артисты радовали жителей микрорайона танцевальными и вокальными номерами.





Компания DARS подготовила обилие мастер-классов и развлечений: фотозоны и игры, «магическое» и научное шоу, мыльные пузыри и прикладное искусство. А еще лимонадный бар, выступление кавер-группы, парад, экстрим шоу и многое другое.













В Волгограде компания DARS реализует концепцию «Город в городе» — это значит всё, что нужно для жизни, рядом с домом.

Планы у компании масштабны: вместе с ростом жилой застройки появятся новые прогулочные пространства, благоустроенная набережная в «Приозёрном квартале», ФОК с бассейном, медицинские центры, еще один детский сад, школа и деловой центр. В «Долине» появятся новые семиэтажные дома, где в каждом подъезде будет грузопассажирский лифт.

В квартале «Лес» будет ещё один парк, который планируется создать на основе естественного лесного массива. Улучшится транспортная доступность микрорайона. Скоро откроется прямой выезд к Университетскому проспекту, а на маршруты общественного транспорта выйдут электробусы, для этого конечные остановки в «Долине» оборудуют зарядными станциями.

«Приозёрный квартал» — это пять высотных монолитных домов высотой в 21 и 22 этажа с уникальными видовыми квартирами и с самой современной инженерной инфраструктурой: индивидуальный тепловой пункт для каждого дома, который позволит снизить коммунальные расходы, скоростные лифты.

В каждой квартире «Долины-2» есть двухконтурный котел, отвечающий за отопление и горячее водоснабжение, что позволяет существенно снизить коммунальные платежи и повысить уровень бытового комфорта.

А ещё своя управляющая компания, которая обеспечивает чистоту и порядок в микрорайоне и своевременно решает коммунальные вопросы.

Финалом празднования дня рождения микрорайона «Долина» под восторженные возгласы зрителей стал грандиозный фейерверк. Праздник удался.

Реклама. ООО «СЗ Рент-Сервис»