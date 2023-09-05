



Третий год подряд компания является титульным спонсором Большого Всероссийского приза Дерби «Сады Придонья».

В связи с реконструкцией Центрального Московского ипподрома площадкой для проведения Большого Всероссийского приза Дерби впервые был выбран Краснодарский ипподром, где 2 сентября 2023 года состоялись главные скачки страны. Титульным спонсором этого важного события скакового сезона выступила компания «Сады Придонья». Как и в прошлые годы, компания обеспечила призовой фонд двух скачек: Большой Всероссийский приз Дерби в размере 10 млн. рублей и Большой двухлетний приз в размере 3,5 млн. рублей.

На празднике чистокровного коннозаводства собралось свыше 2 тысяч человек. Мероприятие началось с торжественного парада жокеев, который был встречен продолжительными аплодисментами зрителей. После чествования с приветственным словом к собравшимся на трибунах и участникам скачек обратились почетные гости, среди которых – президент компании «Сады Придонья» Андрей Павлович Самохин.

— Сегодня будет 10 победителей на 120 лошадей. Но на самом деле, здесь нет проигравших, каждая лошадь наделена чемпионским характером, — сказал Андрей Самохин. — Пусть в этот красивый, большой праздник на благодатной Кубанской земле покажут свое умение, доблесть жокеи и тренеры.

Согласно программе состоялось 10 скачек среди лошадей английской чистокровной верховой породы с общим призовым фондом более 42 миллионов рублей.

Важнейшую скачку дня «Сады Придонья. Большой Всероссийский приз Дерби» выиграл жеребец Хироу Мо под седлом Мирбека Мамурова. На дистанции 2400 метров чистокровный темно-гнедой трехлетний жеребец показал лучший результат. В скачке «Сады Придонья. Большой Двухлетний приз» на дистанции 1600 метров встретились сильнейшие двухлетние лошади. Первым к финишу пришел Перфект Бой под седлом Айдамира Шегушева.





Впервые в скачке за звание «дербиста» боролась воспитанница конезавода компании «Сады Придонья» Раннинг Энджел. Единственная кобыла среди сильнейших жеребцов страны – Раннинг Энджел показала хороший результат, лишь немного отстав от группы фаворитов. Еще одна кобыла Фьюри Бёрд от Садов Придонья выступила в скачке «Сады Придонья. Большой приз», пройдя дистанцию 1600 метров с результатом 1.43, 3, уступив призерам всего 3 сек.

На протяжении всего дня для гостей была организована яркая шоу-программа с вокально-танцевальными номерами от творческих коллективов академического жанра, фестиваль дамских и детских шляпок.





Каждый, кто пришел на скачки имел, возможность попробовать продукцию от компании «Сады Придонья», в том числе яблоки, выращенные в садоводческих хозяйствах компании.





По словам многих, получился настоящий, зрелищный праздник, в котором присутствовали азарт, адреналин и положительные эмоции.