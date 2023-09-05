Экономика

Россияне назвали главные преимущества и недостатки китайских автомобилей

Экономика 05.09.2023 12:59
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05.09.2023 12:59


Главными преимуществами китайских автомобилей россияне считают наличие запчастей и широкий модельный ряд, а главными недостатками - использование тонкого металла и слишком нежную подвеску, созданную не для российских дорог. При этом только каждый пятый опрошенный полагает, что китайские машины полностью адаптированы для погодных условий нашей страны, а более 60% опрошенных отметили готовность только ряда марок. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ).
Главными преимуществами китайских автомобилей в сегодняшних российских реалиях наши автолюбители считают наличие запчастей (35%) и широкий модельный ряд (34%). По мнению 8% опрошенных, плюсом «чайна-каров» является более низкая стоимость страховок, 6% выделили качественный ремонт в сервисных центрах. Не смогли отметить преимущества китайских брендов и затруднились с ответом 14% респондентов.
По мнению 20% опрошенных, новые китайские модели полностью адаптированы к российским погодным условиям. 61% полагают, что адаптированы частично, то есть не все модели. А 19% считают, что русской зимы китайские авто не выдерживают. В этом отношении мужчины настроены оптимистичнее женщин: о том, что китайские авто не готовы к российским суровым погодным условиям, заявили лишь 15% мужчин и 23% представительниц прекрасного пола.
57% согласны с тем, что китайские автомобили стало проще обслуживать, так как на них в большинстве случаев есть запчасти (15% полностью согласны, 42% скорее согласны). Лишь 10% не согласились с этим утверждением (6% скорее нет, 4% совершенно нет). Треть опрошенных затруднились с ответом.
Среди недостатков китайских автомобилей (на вопрос можно было давать более одного варианта ответа)  российские автолюбители назвали использование тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию (44%), коррозию металла, не всегда готового к зимней эксплуатации (42%), и некачественную электронику и запчасти (29%). Еще 28% отметили слишком нежную подвеску, часто не подходящую к российским дорожным условиям, а 24% - слабое лакокрасочное покрытие.
*Опрос проведен в августе 2023 года среди 1500 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

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