Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам «Доход»

Экономика 04.09.2023 14:07
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04.09.2023 14:07
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам вида «Доход» на срок 91 день.
Ставки по вкладам вида «Доход» на 91 день, в зависимости от пакета услуг и суммы вклада, теперь составляют 10,08% – 11,2% годовых с учетом капитализации. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн – 1 тыс. рублей, в офисах банка – 100 тыс. рублей.
Подробную информацию и полные условия по вкладам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.
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