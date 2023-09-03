Общество

В Волгограде объяснили двухчасовую задержку электричек

Общество 03.09.2023 11:13
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03.09.2023 11:13


Пригородные поезда в Волгограде накануне вечером опоздали от своего расписания более чем на 2 часа, передает V102.RU. Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, причиной случившегося стал грозовой фронт.
В результате две электрички №6808 Аэропорт – Шпалопропитка и №6811 Аэропорт – Шпалопропитка были задержаны на перегоне Бетонная – Разгуляевка. 
Максимальное время задержки поездов составило более 2 часов.

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