В Волгограде объяснили двухчасовую задержку электричек





Пригородные поезда в Волгограде накануне вечером опоздали от своего расписания более чем на 2 часа, передает V102.RU. Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, причиной случившегося стал грозовой фронт.

В результате две электрички №6808 Аэропорт – Шпалопропитка и №6811 Аэропорт – Шпалопропитка были задержаны на перегоне Бетонная – Разгуляевка.

Максимальное время задержки поездов составило более 2 часов.



