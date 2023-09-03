



Два автомобиля вылетели в кювет и перевернулись в Волгоградской области, в результате один человек погиб и пятеро пострадали. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, дорожные аварии произошли в Старополтавском и Дубовском районах области.

Кувырок автомобиля, в результате которого погиб 41-летний водитель «ВАЗ-21114», произошел на 6 км автодороги «Старая Полтавка – Новая Квасниковка». По предварительной информации, мужчина не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль опрокинулся. Водитель погиб на месте. Двух пассажиров 32 и 34 лет доставили в больницу.

Еще три человека пострадали в перевернувшемся авто на 642 км ФАД «Сызрань-Саратов-Волгоград». Ночью по трассе следовал автомобиль Chevrolet Aveo, которым управляла 25-летняя девушка. Она также не справилась с управлением, съехала с дороги и перевернулась. Водителя и двух ее пассажирок 18 и 20 лет госпитализировали с места ДТП в больницу.



