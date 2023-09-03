Общество

«Раньше практически у каждой бабушки была болонка»: как в Волгограде меняется мода на собак

Общество 03.09.2023 08:41
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03.09.2023 08:41


Стремительно меняющаяся мода не обошла стороной и собак. Еще каких-то пять лет назад волгоградцы массово выгуливали голубоглазых хаски, а сейчас на пике популярности оказались «улыбчивые» корги. Пушистые болонки уступили место кавалерам, а массивные алабаи – миниатюрным  шпицам и фотогеничным мальтипу. О новых веяниях и неизменной классике корреспонденты ИА «Высота 102» поговорили с владельцами волгоградских питомников.

«Выбирают тех, кто меньше ест»

Крупные породы собак теряют свою популярность. Несколько лет назад волгоградские заводчики признали и приняли этот факт. Падающий спрос специалисты объясняют теснотой современных квартир. Впрочем, дело не только в квадратных метрах.

– Говорить о моде на определенные породы собак достаточно сложно, но, безусловно, есть волны популярности. Скажем, вышел мультфильм про далматинцев, и многие захотели таких же собак. А после одной из серий новогодних «Елок» поднялся спрос на кавалеров, - рассказывает владелица питомника «Амайзинг Саксес» Анна Слепухина. – В целом же, популярностью среди волгоградцев пользуются собаки среднего или мелкого размера. На мой взгляд, это связано с тем, что большая часть горожан живут в квартирах, и подбирают питомцев под жилье.


Еще одним весомым аргументом, сменившим приоритеты собачников, стали кусающиеся цены на корм. По мнению заводчиков, в последние годы горожане все чаще выбирают питомца по нехитрому правилу – кто меньше ест.

– В какой-то степени на выбор породы влияет материальная составляющая. Несколько десятилетий назад были модны крупные породы собак. И, кстати, те же овчарки и немецкие доги жили в квартирах, – уверена руководитель питомника «Юниверс Фантазм» Ольга Вознюк. – Сейчас же больше внимания уделяют маленьким собакам. Говоря по-простому – тем, кто меньше ест. Популярность той или иной породы зависит и от рекламы. Еще недавно на пике популярности были корги. Их развели так много, что в какой-то момент количество взяло верх над качеством. Люди стали понимать, что не все питомцы так же красивы, как собака английской королевы. Сейчас же очень активно продвигают то, что мы – породники, кинологи – называем помесью. Вот, например, вокруг мальтипу создан какой-то культ. Хотя это помесь пуделя с мальтийской болонкой. Большим спросом пользуются и померанские шпицы. Однако есть высокопородные животные, как на картинке, а есть то, что есть. Когда порода обретает популярность, ее разведением нередко занимаются непрофессионалы, которые вяжут то, что не нужно вязать.

Пожалуй, самой прозаичной причиной отказа от крупных пород в пользу маленьких собак становится неготовность будущих хозяев к кардинальным переменам в жизни. 

– Многие заводят небольших собак, чтобы реже с ними гулять, – рассуждает владелица питомника «Флай Флау» Екатерина Инжинова. – Ведь малышей можно приучить справлять нужду на пеленку.


«В цене - яркая запоминающаяся внешность»

В последнее время популярность собак связана не столько с их  характером и интеллектом, сколько с внешностью. Чем обаятельнее и фотогеничнее будет новая порода, тем больше у нее шансов «выстрелить».

– Если говорить о моде, которая, безусловно, существует, то сейчас очень популярны красивые собаки с яркой запоминающейся внешностью. Например, хаски. Но с ними нужно очень много гулять, ими нужно заниматься. В противном случае квартира будет «уничтожена» – эти собаки действительно могут рушить все вокруг, если их энергию не направлять в нужное русло, – комментирует представитель питомника «Екатип Стайл» Екатерина Павлова. – Увы, но из-за этого некоторые владельцы попросту избавляются от животных – в лучшем случае их возвращают заводчикам.  Также «благодаря» моде ухудшается качество поголовья любой породы. Модную собаку хотят многие, а купить породистого щенка в хорошем питомнике за 150-200 тысяч готов не каждый. От этого появляются люди, которые дёшево покупают  фенотип породы, а затем продают дорогих  щенков. Чтобы не быть обманутым, нужно обращаться в породные питомники. Но самое главное - перед тем, как завести животное, нужно оценить свои желание, силы и средства. Собака  не игрушка, которую можно выключить и поставить на полку. 


Впрочем, далеко не все волгоградцы гонятся за современными веяниями. При выборе четвероногого друга консерваторы отдают предпочтение старой-доброй классике – восточноевропейским и азиатским овчаркам, ротвейлерам. Нередко в моду возвращаются и те породы, которые, казалось бы, пропали навсегда.

– Раньше практически у каждой бабушки была болонка. Потом эта порода практически исчезла. А сейчас потихоньку появляется вновь, – отмечает Елена Вознюк. – К нашей радости все чаще интересуются пуделями – карликовыми, королевскими. Это ведь великолепные красивые и умные животные! Пока не так часто на улицах города можно встретить и колли – породу, которая в свое время потеряла популярность из-за своих крупных размеров. Нам очень радостно, что животные с такими характеристиками – не только внешними – вновь интересуют волгоградцев.

Виктория Чумакова 


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